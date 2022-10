La crecida del río no favorece a los pescadores: “Se junta mucha basura”

Paraná El río Paraná llegaría a los tres metros de altura en la capital entrerriana

La altura del río Paraná en el puerto de la capital entrerriana es este martes de 2,15 metros, según el registro de Prefectura Naval Argentina. Según las perspectivas, en una semana, podría llegar a los tres metros.Esta situación complica a los pescadores, quienes afirman que en vez de salir pescado salen residuos., Rubén de Puerto Sánchez, expresó que “no sale nada de pescado, y se junta mucha basura. Cuando crece el río se corta la salida de pescado y cuando baja también”.“Buscamos del lado del banco o del islote, pero tiremos donde tiremos se junta mucha basura, pero igual tenemos que buscar el pescado. Hay que seguir luchando y cuidar las herramientas”, señaló.Consultado sobre qué especies están consiguiendo dijo que “está saliendo moncholo y algún mandubé pero el problema es la basura”, insistió.Sobre el precio, Rubén indicó que él entrega a las pescaderías, donde la última vez le pagaron 400 pesos el kilo; “pero hace rato que no entrego, así que no sé cuánto estará en este momento”.Por su parte, Eduardo, otro pescador de Puerto Sánchez dio cuenta que ante el avance del agua “se corta mucho el pescado y tenemos que andar cambiando mucho de sectores y la mugre no te ayuda en nada. Es una lucha constante que vivimos y más ahora con el tema de las crecientes”.El joven trabajador del río contó que logró vender 10 kilos que obtuvo en una noche, pero al tener familia, lo obtenido sólo le alcanza para uno o dos días como máximo.A pesar de las vicisitudes del oficio, Eduardo afirmó emocionado que “ser pescador tiene sus momentos malos, pero también tiene sus momentos hermosos, tiene libertad”.