Largas filas para la preinscripción en escuela técnica de Paraná

La palabra de los padres



Desde las primeras horas de la mañana de este martes, se comenzó a formar una extensa fila de padres en la puerta de la escuela técnica N°21 “Libertador General San Martín”, ubicada en calle Blas Parera y Vicegobernador Luis Chaile, de la ciudad de Paraná para la preinscripción al primer año.En el día de ayer, se acercaron muchas personas con la intención de pasar la noche y ser los primeros en la fila, pero en el establecimiento habían colocado un cartel donde se explicaba que no era necesario “acampar” y que los interesados debían presentar en los horarios habituales para la preinscripción ya que las vacantes se iban a otorgar mediante sorteo.En diálogo con, Javier Colman, rector de la EET N° 21, indicó que “gracias a Dios la escuela tiene una buena imagen y los padres quieren un lugar para sus hijos. Ayer se acercaron algunos padres para empezar a hacer la cola y les explicamos cómo se iba a realizar la inscripción”.“De acuerdo a la disponibilidad que vayamos a tener de lugares, todavía no sabemos el número exacto de vacantes por el tema de los repitentes, se va a realizar un sorteo de esos espacios”, señaló Colman y aclaró que “no queremos generar expectativas, la demanda siempre excede lo que podemos brindar”.Asimismo, dio cuenta que a lo largo del año, muchas veces se generan vacantes por alumnos que se van a otros establecimientos.Por otra parte, el rector mencionó que tienen mucha solicitud de lugar, no sólo para primer año sino para años más avanzados. “En la pandemia muchos chicos de escuelas técnicas no pudieron visualizar el campo donde se querían desarrollar porque pasaron del ciclo básico, donde ven todos los talleres, al ciclo superior sin poder ver algún otro tipo de expectativa”, indicó.La escuela técnica N° 21 tiene una matrícula de 410 alumnos.“Vengo a inscribir a mi hijo, somos de la zona de Gazzano; ayer pasé y vi que había gente acampando. Hoy vine a las 5 y no había nadie”, dijo una mujer que era la primera de la fila. Tras ello, dijo que espera poder conseguir un banco para su hijo. “Entre varias escuelas, él eligió esta”, destacó.“Estamos a la expectativa y a la espera que pueda ingresar”, expresó otra mamá que aguardaba junto a su marido. “Somos de la zona de Bajada Grande pero a mi hijo le gusta la escuela técnica y el programa que tiene esta institución así que estamos en este trajín de poder conseguir un banco”.Otra madre, contó que le dijeron que fuera a las 7 y decidió ir una hora antes. “Veremos si tendremos suerte en el sorteo. Vivimos cerca de la escuela de Policía y podría venir en bici”, indicó. Elonce.com