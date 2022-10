El recuerdo de su padre y un colombiano: los hinchas de Patronato en el estadio

Testimonios

Familia de Patronato

Conmovedora historia

Tras el gran triunfo ante River por la Copa Argentina para pasar a semifinales, los hinchas de Patronato llegaron en gran número al estadio Presbítero Bartolomé Grella para alentar al equipo que superó al puntero del campeonato, Atlético Tucumán. En una soleada tarde y con mucha. Si bien el equipo sigue peleando por salir de la zona de descenso, el plantel reaccionó a medida que avanza el campeonato, los fanáticos lo notan con claridad y acompañan al equipo en las tribunas que nuevamente se colmaron.Un hombre y su hija Martina llegaban a la cancha y el hincha dijo que "hoy ganamos tranquilos", afirmó y debió apurar el paso porque su pequeña hija lo dejaba atrás.Dos amigos, Imanol y Jeremías, de 13 años, llegaron abrazados a la cancha y avizoraron un triunfo de Patronato."Patronato tiene que ganar", expresó una hincha con ilusión."Hoy cae otro y vamos en busca de Boca también, porque Patronato es de primera y de primera no se va", dijo otro fanático con mucha alegría.Otro simpatizante se mostró contento y seguro: "hoy ganamos", dijo y mandó saludos para Nogoyá.La familia a la cancha en la solidada tarde: un colombiano en pareja con una hincha de Patronato, llegó con su hija en brazos y su esposa, Daiana, al Grella. "Acompaño a mi mujer que es de Patronato y mi hija nació aquí, así que es de Patronato", dijo y afirmó que "en Colombia, soy hincha del Atlético Bucaramanga", señaló.Su esposa Daiana, dijo que "a la nena le encanta venir a la cancha y recién el 10 de octubre cumple un año", resaltó y agregó que se conocieron en el negocio que atendía ella en Paraná.El colombiano sostuvo que "compramos el abono y venimos seguido a la cancha. Además, hoy gana Patronato 2 a cero", anticipó.Emocionado, otro hincha que estuvo en La Rioja para la clasificación en la Copa Argentina, afirmó que "el que es hincha sabe que es una emoción indescriptible. Para mí, vamos a salir campeones y nos vamos a salvar del descenso", remarcó."Preparáte Boca, lo que te espera con nosotros los paranaenses", anticipó otro hincha."Desde que estaba en la panza me traen a la cancha a mí. Venía siempre con mi viejo desde chiquita. Ahora, él ya no está, pero yo sigo. Vengo a todos los partidos que se juegan de local", contó Dana Monzón a Elonce y agregó que "gracias a mi viejo soy de Patronato y la locura siempre con el Negro", afirmó."Todos los jugadores están jugando muy bien. Sería un sueño salir campeones, pero queremos salir del descenso", señaló.Luna de 10 años, fue con su amiguita vecina a la cancha y dijo que "Patronato va a ganar como siempre", dijo.Otro grupo de niños, que tomaban juguitos anticiparon: "tres se comen los tucumanos hoy. Tres", reiteraron mientras la barra calentaba motores con los bombos y las trompetas.