Feriado provincial: la mayoría de los comercios abrió sus puertas en Peatonal

Sociedad Hoy es feriado en Entre Ríos por el día de San Miguel Arcángel

Al celebrarse el día de San Miguel Arcángel, Patrono de Entre Ríos, hoy es feriado en toda la provincia.recorrió la Peatonal San Martín, el tradicional paseo de compras de la ciudad, donde se pudo apreciar que la mayoría de los comercios había abierto sus puertas y aguardaba un mayor movimiento para la tarde.“Todos los locales están abiertos porque los feriados provinciales se trabajan como un día sábado; al no haber actividad en la administración publica, no hay tanto movimiento, pero anda gente paseando”, informó ael dueño de Vincenzo. De hecho, comentó que al local “entraron cinco personas, tres a mirar y dos compraron”.“Trabajamos de forma normal y el movimiento es similar al habitual; de hecho, esperamos más para la tarde”, anticipó la vendedora de un outlet.“Vinimos a aprovechar el feriado y la mayoría de los locales está abierto”, ponderó un vecino de Vilaguay.En Paraná tampoco habrá recolección de residuos, mientras que gran parte de los comercios trabajarán con normalidad, ya que muchos no tuvieron actividad el pasado lunes por el día del trabajador mercantil, y la presente jornada el feriado es opcional para este sector.A las 16.30 se desarrollará la procesión y luego, a las 17.30, la misa presidida por Monseñor Juan Alberto Puiggari. Acompañará con la Misa Entrerriana, Rubén Cuestas y su coro. Finalizada la misa, actuará la Banda de la Policía de Entre Ríos.En 1825 San Miguel Arcángel fue elegido como patrono de Entre Ríos, a partir de la elección realizada en la plaza de Paraná para definir el patronazgo de la ciudad, entre Nuestra Señora del Rosario y San Miguel. La virgen del Rosario resultó la elegida como patrona de Paraná, y se resolvió que San Miguel lo fuera de Entre Ríos.