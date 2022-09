Una policía salvó la vida de una bebé que estaba descompensada en Paraná

Una policía le salvó la vida a una bebé de un año que llegó en brazos de su mamá descompensada. El hecho sucedió el pasado este lunes en la comisaria Decimoquinta de Paraná.



Según se supo, una mujer entró al lugar pidiendo auxilio y ayuda para su hija que no se encontraba bien. En ese momento, una mujer Sargento de la Policía tomó entre sus brazos a la bebé y comenzó a realizar reanimación y RCP en el mismo lugar.



Rápidamente se dio intervención al 107. Para no perder tiempo, los uniformados decidieron llevar a la niña al centro de salud en su auto particular. Durante el camino lograron reanimar a la bebé, la cual fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital San Roque.



La bebé se encuentra en buen estado de salud y le están realizando estudios médicos. Reporte 100.7