Paraná contará con un hotel internacional: cuántos puestos de trabajo empleará

Paraná Nueva cadena hotelera desembarca en Paraná con millonaria inversión

Detalles del nuevo hotel internacional

Puestos de trabajo

Beneficios para la comunidad

Otros proyectos

gracias a una inversión que proyecta el Grupo Hotelero Albamonte (GHA), el mismo que tiene la propiedad del Howard Johnson Mayorazgo. El responsable del proyecto brindó detalles asobre cuántos puestos de trabajo empleará y anticipó que podría implementarse “una tarifa un poco más baja” para los vecinos de la ciudad., una cadena muy importante, una de las más grandes del mundo con 2.200, y en Argentina ya tenemos cuatro hoteles funcionando y otros cuatro en construcción, entre ellos, el de Paraná”, comunicó ael. “Son hoteles internacionales, de primer nivel, con todas las normas tanto tecnológicas, de seguridad, medioambiente y de cuidado en general de todos los estándares más exigentes. Además, tiene la característica de atacar los dos grandes segmentos del mercado, que son el turismo y el corporativo”, anunció.“Nuestra cadena que tiene 41 hoteles abiertos en Argentina con la marca Howard Johnson y el 70% de nuestra facturación es corporativo, es decir que son empresas que hacen todo tipo de eventos, desde convenciones, presentaciones de productos y seminarios, y ocupan el espacio que a los hoteles argentinos les cuesta mucho, que es de lunes a viernes”, indicó Albamonte. “Los fines de semana atacamos el miniturismo y llenamos todos los hoteles, pero durante la semana tenemos más de 35% de ocupación con eventos corporativos”, especificó.“Ya se firmaron los contratos correspondientes, obtuvimos la autorización internacional y faltan los últimos toques; nuestro director de diseño viajó en varias oportunidades al lugar y luego restará la aprobación de las autoridades municipales”, explicó Albamonte al anunciar que “la obra iniciará en no menos de 60 días”.Si bien el empresario no brindó definiciones sobre los detalles constructivos, sí confirmó quey aspiramos que nuestro público concurra a Paraná como una alternativa más”, manifestó.Consultado sobre cuántos puestos de trabajo se proyectan ocupar, Albamonte estimó que, que son grandes e importantes”.“Paraná se caracteriza por tener eventos muy importantes, se hizo una gran inversión en un Centro de Convenciones que, para funcionar a full como debería, le hace falta más infraestructura hotelera que la ciudad hoy no tiene, con lo cual, el nuevo proyecto hotelero suma al desarrollo total de la ciudad”, fundamentó el empresario.Y agregó: “En todos nuestros hoteles siempre estamos abiertos a la comunidad, desarrollamos todo tipo de eventos deportivos y culturales, como se hace actualmente en el Howard Johnson de Paraná, y este hotel no tendrá diferencias en ese sentido”. De hecho, anticipó:En Entre Ríos, el Grupo Hotelero Albamonte (GHA) ya se comenzó la construcción de otro Days Inn en la ciudad de Concepción del Uruguay de la mano de la prestigiosa compañía RUS-Rio Uruguay Seguros, y de acuerdo a lo que adelantó el empresario “hay un emprendimiento muy grande en Federación y proyectan en Concordia, Colón y Diamante”. “Pondremos nuestra bandera en varios lugares de la provincia”, sentenció.