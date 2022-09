Bajante del Paraná: es la más larga de la historia y no habría mejora inmediata

El Instituto Nacional del Agua (INA) emitió un nuevo informe sobre la situación del río Paraná y los pronósticos hasta final de año y la conclusión coincide con los anteriores reportes del organismo: la bajante, que el Instituto califica como la "más prolongada de la historia", no muestra señales de recuperación a mediano plazo.En su último reporte publicado este jueves el INA informa que para el Litoral se espera un trimestre con lluvias "levemente deficitarias o normales" y que el fenómeno climático de La Niña seguirá al menos durante septiembre y octubre."La bajante del río Paraná, de características extraordinarias por su magnitud y persistencia, seguirá siendo motivo de especial monitoreo", advirtió el organismo, que confirmó que "se trata del estiaje más largo de la historia registrada".Según el informe, al menos hasta el 30 de noviembre la perspectiva "no permite esperar un rápido retorno a la normalidad, con probabilidad de extenderse" durante diciembre, aunque podrían registrarse "eventos de corta duración que produzcan una recuperación acotada y efímera".En cuando al nivel del río Paraná, en el Delta la situación continúa con niveles "extremadamente bajos, muy por debajo de los niveles normales".En las próximas semanas continuará el mismo comportamiento y la tendencia climática, con horizonte al 30/nov próximo, no permite esperar una mejora sostenida en las lluvias regionales, además de niveles inferiores a los medios correspondientes a esta altura del año.En el río Paraná inferior es el estiaje más prolongado de la historia registrada desde 1884.Este domingo, el río marcaba a la baja en toda la provincia: medía en La Paz 1.48 metros; en Paraná 0.91; en Diamante 1.24; y en Victoria 2.12.