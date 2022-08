Por la bajante “no tenemos las contenciones naturales que frenen el fuego”

Política Denunciarán a los dueños de los predios donde se inician los incendios del Delta

Roque Martínez, un pescador que vive en el barrio Antártida Argentina, dialogó con Elonce sobre lo que sucede en con las quemas de las Islas del Delta y brindó su perspectiva de la situación.“Creo que la gente prende fuego inconscientemente sin saber el daño que se le hace a la flora y a la fauna. Las islas están secas y por la bajante no hay agua, entonces si una persona prende fuego, no se quema una hectárea, se queman miles”, contó ael pescador.Al respecto, señaló que, a su parecer “hace falta más control, por tierra, agua y aire. Creo que así se podría frenar la situación. Hay mucha gente que tiene acceso a ciertos lugares y provocan estas situaciones. En las islas no anda nadie”.“Hace tiempo que se prendían una vez al año las islas, pero no eran todas juntas y se iban turnando. Ahora es incontrolable el fuego y nadie lo puede parar”, dijo.Al finalizar, agregó que “hay gente que la esta pasando mal, porque convivir con el humo es algo insoportable”.