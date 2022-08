Denunciarán a los dueños de los predios donde se inician los incendios del Delta

Economía Más de 15 mil hectáreas se quemaron durante el fin de semana en el delta

Acción deliberada

Identificación

Personal y equipamiento

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, demandará información a la provincia de Entre Ríos para conocer la titularidad de los predios donde se desencadenaron los incendios forestales del Delta del Paraná y presentarla ante los distintos juzgados federales donde se han radicado denuncias.Asimismo, el ministro nacional afirmó que en el ecosistema del Delta las quemas se generan porque "hay muchos intereses", entre los cuales detalló los "agrícolas, inmobiliarios con cambio de uso del suelo y cazadores". "Pero en general —añadió Cabandié— está relacionado con la ganadería, con la quema de juncos, cañaverales, en busca de renovación y limpieza para extender la cantidad de hectáreas para las pasturas".En la misma línea, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, afirmó: "Hay una acción deliberada en cuanto a los incendios. Son sectores que piensan mucho más en el interés particular que en el bien común" y agregó que "quienes lo hacen no pueden desconocer en qué contexto lo están haciendo, una sequía que lleva más de tres años y una bajante histórica del Río Paraná".La georreferenciación de los Faros de Conservación establecidos por la cartera ambiental en la región, permiten a través de cámaras detectoras de humo y calor complementadas con imágenes satelitales, determinar en forma exacta la latitud y longitud donde se inician los focos ígneos.Con ese dato obtenido por el Poder Ejecutivo, se solicitará al Registro de la Propiedad de la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral del terreno. A partir de ese número, el Ministerio pedirá un informe de dominio del predio y podrá determinar quiénes son los titulares de los campos.La información obtenida será presentada ante la Justicia de la provincia. Cabe destacar que la determinación de un titular registral no necesariamente coincide con el responsable del inicio de un incendio en ese predio. Es atribución del Poder Judicial investigar, encontrar y sancionar a los responsables.El Ministerio de Ambiente nacional, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), mantiene el despliegue de recursos para combatir los distintos focos ígneos en el territorio del Delta: se encuentran disponibles para operar tres aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y un avión observador, más dos helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa y un helicóptero perteneciente a la provincia de Buenos Aires.Asimismo, fueron convocados por el SNMF más de 100 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios, pertenecientes a la Brigada Nacional Sur y Centro, Parques Nacionales y la provincia de Buenos Aires. En la Base de Operaciones de San Pedro se encuentra en funciones el Camión Comando de Emergencia (COE). Además, se brinda apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación.En el Delta del Paraná se registran focos activos y contenidos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Zárate y Baradero, y en la provincia de Entre Ríos, en Victoria y Gualeguay.