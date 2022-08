Pescadores embestidos por barcaza en el río: ¿Será un caso similar al de Juanjo?

. A bordo de la embarcación de menor porte había tres personas que cayeron en las aguas del río Paraná producto de la colisión: dos de ellas fueron rescatadas y trasladadas a hospitales locales, mientras que la restante permanece desaparecida.El hecho ocurrió frente a la isla del Cerrito, en la zona de "El Planchón" a la altura del km 1239,5,, separadas tan solo por una línea imaginaria.Como consecuencia del impacto,por equipos de Prefectura Naval Argentina y paraguaya.

¿Será un caso similar al de Juanjo?

Todo esto ocurrió frente a embarcaciones argentinas que participaban de la 57° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado. Sus ocupantes se encargaron de grabaron lo sucedido y lo subieron a las redes sociales.Las víctimas del incidente no formaban parte del certamen y estaban sin guía. De hecho, se supo extraoficialmente que habían sido advertidos por Prefectura sobre el peligro de encontrarse en la zona central del canal.De acuerdo a las versiones de algunos de los testigos, el motor de su lancha no les funcionó correctamente y por ese motivo no pudieron esquivar a la barcaza.Efectivos militares de Paraguay abordaron los restos de la embarcación hundida y auxiliaron a sus ocupantes sobrevivientes.Los heridos, por la cercanía, fueron trasladados a la Argentina y recibidos en el Hospital "Dr. Cicconetti" de Paso de la Patria, mientras que uno de ellos fue trasladado luego en ambulancia a la ciudad de Corrientes, al Hospital Escuela.Según el medio Norte, de Corrientes, los ocupantes de la lancha que fueron trasladados al lado argentino y están hospitalizados fueron identificados como Manuel Bogado (54 años) y Carlos Wessley (56), mientras que Rubén Hut (60) está siendo buscado. Todos son de nacionalidad paraguaya.El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger de la provincia de Chaco.Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, salió desde Puerto Sánchez a recorrer el espinel, el jueves 14 de julio, y no regresó.Al cumplirse de la desaparición del joven, este domingo 14, familiares, amigos y allegados, realizarán una procesión náutica. El punto de partida será a las 19 en el “lugar donde desapareció Juanjo”, y luego se celebrará una misa en Puerto Sánchez.En relación a la desaparición, la familia sostiene la teoría del accidente en el río y se apoya en la forma en que quedó el remo de la canoa de Juanjo, que fue hallado en Bajada Grande durante la búsqueda del joven.En relación a los peritajes a la embarcación que pasó minutos después de las 20 del jueves 14 de julio, una de las referentes de la vecinal Puerto Sánchez, Jésica Escobué había mencionado aque “el peritaje que se hizo fue por fuera, como si la embarcación tuviera un resto de pintura o algo superficial”.“Pero nosotros sostenemos que el barco lo chocó, y necesitamos que el peritaje se haga como corresponde, porque la mancha de pintura de una canoa no quedará en un barco”, explicó.“Necesitamos que el fiscal pida que ese peritaje se haga como corresponde a la embarcación que hoy está en Paraguay”, sentenció la vecina de Puerto Sánchez.La familia pide la incompetencia del fiscal de Santa Fe y que el caso se traslade a la Justicia Federal de Paraná.