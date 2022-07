Búsqueda de Juanjo: piden al fiscal que ordene el peritaje un barco en Paraguay

A 11 días de la desaparición de Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, en Puerto Sánchez, los vecinos no se dan por vencidos y continúan con la búsqueda del joven que desapareció el jueves 14 de julio cuando estaba pescando en la costa santafesina.“Hace dos días se quedan durmiendo en la isla, y otros salieron hoy temprano y vuelven para recargar combustible”, comentó. “Es agotador y cansador; ya no nos da el alma para la espera, pero no vamos a bajar los brazos hasta que Juanjo esté con nosotros”, remarcó.Escobué destacó el operativo de búsqueda de Policía y Prefectura, y ponderó el acompañamiento de organismos municipales y provinciales. “La búsqueda no se podría hacer si no tuviéramos el apoyo de la gente que sigue colaborando porque se necesita mucho para tener a los muchachos trabajando en la búsqueda”, agradeció.En relación a los peritajes a la embarcación que pasó minutos después de las 20 del jueves 14 de julio, Escobué mencionó que “el peritaje que se hizo fue por fuera, como si la embarcación tuviera un resto de pintura o algo superficial”.“Pero nosotros sostenemos que el barco lo chocó, y necesitamos que el peritaje se haga como corresponde, porque la mancha de pintura de una canoa no quedará en un barco”, explicó.“Necesitamos que el fiscal pida que ese peritaje se haga como corresponde a la embarcación que hoy está en Paraguay”, sentenció la vecina de Puerto Sánchez.