Búsqueda de Juanjo: por qué familiares creen que “fue embestido por un barco”

“Estamos sufriendo muchísimo estas horas. Mañana se cumple una semana y mi hermano no aparece. Estamos moviendo cielo y tierra para encontrarlo, pero no podemos creer que no haya ninguna pista para saber qué le pasó”, dijo ala hermana de Juan José Páez, quien desapareció el jueves pasado cuando pescaba en el río Paraná, del lado de la costa santafesina.Describió que “entran a cualquier arroyo o brazo del río, pero no hay nada. Hoy estamos citados por el fiscal para el rastrillaje con canes en la isla, en la zona santafesina, y también habría buzos”.Sobre la hipótesis que manejan, la joven sostuvo: “Mi hermano no pudo haber desaparecido así; más por la forma en que encontramos la horquilla. Se dice que las autoridades creen que no fue embestido por un barco, pero la horquilla está doblada y ese tipo de hierro no se dobla fácilmente. Mi hermano no tenía fuerza ni para doblarla haciéndole palanca”, afirmó. Explicó que la horquilla “es donde va encastrado el remo para hacer el movimiento”.