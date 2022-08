Agustina Arias sobre el programa de Tinelli: “Estoy feliz, puse lo mejor de mí”

La cantante entrerriana Agustina Arias, se presentó este lunes en el programa de Marcelo Tinelli y cantó ante grandes artistas que están en el jurado.La intérprete paranaense cantó "Oh Darling" de Los Beatles, con su estilo y energía. Arias, recibió buenas devoluciones de parte de algunos de los integrantes del jurado, pero no convenció a Los 100 y fueron 19, los que la eligieron para seguir en el programa para ingresar en el segundo lugar del podio.la artista.Seguidamente, destacó el apoyo y el cariño de la gente: “recibí mensajes muy lindos y eso me hace muy feliz. Yo estoy conforme porque lo di todo”.Sobre el proceso de selección, la cantante contó que “me convocaron hace un par de meses y al principio dudé, pero luego dije que si porque tuve mucha gente que me incentivó. Querían que participe con el uniforme de la banda de la policía, pero no quise hacerlo por respeto y por todo lo que conlleva. Una cosa es presentarme con el grupo y otra muy distinta es presentarme en un certamen como solista”.La grabación del programa fue el lunes 25 de julio. “Fue una experiencia grandiosa ante un escenario totalmente imponente, que me dio mucha emoción. Destacó la producción, la calidez de la gente, de todo el equipo”. Según comentó cada participante entrega una lista de temas y “media hora antes de la presentación, el equipo del programa te dice que canción tenes que interpretar”.Al finalizar, la cantante indicó que “lo volvería hacer, no me daría por vencida”.