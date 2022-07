Búsqueda de Juanjo: lo que ven en el remo de su canoa para pensar en accidente

Otra hipótesis

Las huellas del remo

“Un hierro duro”

A horas de cumplirse una semana de la desaparición del joven pescadorcuando, el chico oriundo del barrio costero de Puerto Sánchez, revisaba su espinel en la margen santafesina del río., durante la búsqueda del joven de 20 años y, mientras el fiscal empieza a contemplar otras hipótesis. En tanto, la familia del pescador,Por su parte, el fiscal santafesino Marcelo Fontana, ordenó nuevos rastrillajes terrestres en la zona donde Juanjo y sus primos, tenían la “ranchada”,. Este miércoles, Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos, la Policía de Entre Ríos y perros de rastreo, llevaron a cabo los operativos de búsqueda por tierra en la zona del Túnel Subfluvial, del lado santafesino.. Por ahora dio resultado negativo. Vamos a peritar el remo de la embarcación del chico”, resaltó.La familia sostiene la teoría del accidente en el río y se apoya en la forma en que quedó el remo de la canoa de Juanjo, que fue hallado durante la búsqueda del joven.“Mi hermano no pudo haber desaparecido así;“Se dice que las autoridades creen que no fue embestido por un barco, pero la horquilla está doblada y ese tipo de hierro no se dobla fácilmente.”, afirmó.. El remo tenía partida la paleta y la horquilla estaba totalmente doblada. Esperamos que enfoquen la causa para otro lado”, completó Johana.En el mismo sentido que la hermana de Juanjo, se expresó su padre, quien espera que el río les “devuelva a Juanjo”. ““Decimos que puede ser un choque de barcos por la situación en la que quedó la horquilla del remo. No es un choque para un palo, la barranca o que lo pueda hacer el ser humano, porque es un hierro, es duro y además es cortito, hay que hacerle mucha fuerza” para doblarlo, sentenció el padre de Juanjo.Finalmente, y tras remarcar que los pescadores de Puerto Sánchez siguen con la búsqueda por las costas y en los raigones, el hombre afirmó: “No tenemos otras expectativas que encontrarlo a Juanjo, nada más”, señaló a Elonce.