Desesperada búsqueda de Juanjo: “No hay rastros de él, ni de su canoa”

Finalizó una nueva jornada en torno a la búsqueda de Juanjo. “No encontraron nada, no se sabe nada. Trabajaron buzos tácticos y los resultaron fueron todos negativos”, dijo a Elonce, Jésica Escouboue, integrante de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez y referente del barrio en la relación a la desaparición de Juan José Páez.Los pescadores rastrillaron nuevamente la zona, pero fue “sin novedades”. “Llegaron hasta Diamante y hoy se quedaron haciendo noche ahí para mañana salir bien temprano”, dijo. Seguidamente agregó: “hoy teníamos la esperanza de poder encontrar algo, pero nuevamente llegó la desolación, no pudimos encontrar a Juanjo y ningún indicio que nos lleve a él. Cada vez es más duro y más difícil poder sostener la tranquilidad”.“El hecho de no encontrar nada te da la esperanza de que pueda estar vivo en algún lado, sabemos que es difícil, después de tantos días de que esté con vida, pero no perdemos la esperanza. Queremos que Juanjo vuelva como sea”, señaló la joven.Este lunes se conoció que los peritajes de los barcos que pasaron por el lugar donde el joven pescaba “dieron negativo. No se estableció que haya habido alguna colisión”. Al respecto, Jésica señaló que “la embarcación era chiquita, capaz que no le dejó nada. También el oleaje que producen, pudo haber hecho que Juanjo se de vuelta. Pero no se halló nada flotando, ni la canoa ni las cosas que llevaba. No hay rastros de él, ni de su embarcación”.Este miércoles los perros adiestrados de la policía trabajarán en la zona de la isla donde estuvo por última vez.