Cumplió 95 años Wally Fabré, creador del himno a la amistad: “Sigo escribiendo”

Este 5 de julio cumplió 95 años Wally Fabré, el creador del himno a la amistad, tema cuya música fue compuesta por Daniel Toro y Chango Nieto.



“Durante todo el día recibí muchos mensajes y saludos. No sé cómo voy a pagar tanta generosidad de las amistades que tengo. También muchos medios de comunicación se acordaron de mi cumpleaños y homenajearon”, expresó a Elonce.



Wally contó que sigue escribiendo, y seguidamente recitó: “no me quiero morir sin dejar cual testamento, el tesoro que aquí dentro guardo y quiero compartir. Tal vez como está hoy la vida, crean soy de otro planeta, si a mis versos los interpretan su alma vencida.”.



Y continuó: “Siento, pienso y luego actuó, así son mis reflexiones y no comparto opiniones con los corazones duros. No soy santo, es sabido, humano si, pecador, pero dos veces un error no he cometido”. “No es viejo lo pasado, de eso estoy más que seguro, para el presente y el futuro, la experiencia me ha ayudado. Si siento bien y pienso igual, no le temo a mía actuación, va tranquilo el corazón y en paz vence mi alma al mal. Pero si pienso al revés, me veré siempre abatido y mi acción será un traspié”.



"El hombre ambiciona mal y su dicha circunscribe, pensando que mejor vive en el reino material, todo es oro en su ilusión. No veo otra perspectiva y su barco a la deriva no cree en Dios ni en su pasión, en cambio el hombre, que su génesis se prende y su filial juicio comprende a su espiritual recato. La existencia humana, encierra filosófico vivir, si balancea el porvenir entre el presente y el futuro con amor debe vivir", finalizó.