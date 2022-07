Maximiliano Guerra fue jurado de una competencia de baile en Paraná

El certamen se realizó este sábado en la Escuela Hogar de Paraná., en diálogo con, marcó los puntos básicos para evaluar en esta competencia de baile: “Hay que considerar el espacio, el piso. Y después hay que dejarlos que muestren, que puedan dar lo mejor de ellos porque se preparan mucho para esto. Tenemos que juzgarlas con una mirada de colegas, pero también con una exigencia para que puedan seguir mejorando”.Marcó asimismo que otra de las personas que integra el jurado es su pareja, Myriam Barroso.Respecto de las audiciones, resaltó que “cuando uno encara una carrera como esta, sobre todo porque tiene mucha disciplina, exige mucha constancia, mucho esfuerzo; hay que tener en cuenta que el sueño está siempre, allá lejos y todos los días tenemos que traspasar una barrera nueva”. Y en este sentido agregó: “Tenemos que recordar cuando uno era chico, cuando uno empezaba y con ese entusiasmo, darles el empuje para que sigan creciendo”.De la misma manera, el prestigioso bailarín y coreógrafo hizo hincapié en que a los y las bailarinas les recomienda: “Nunca deben dejar de creer en sus sueños, no deben bajar los brazos y que trabajen por lograrlo. No siempre son ‘si’ en la carrera, hay muchos no. Hay también resiliencia, sacrificio”.En su carrera, “nunca he llegado, siempre me queda algo por hacer. Ese es el secreto, creer que uno tiene siempre un lugar más para llegar”, agregó Guerra en diálogo conaseguró que Megadanza se realiza desde hace varios años en Paraná; se participa en distintas modalidades de danza. En la primera parte de este evento “se trabajó todo lo que es danza clásica, jazz y contemporáneo. Se busca la excelencia, por eso trajimos a Maximiliano Guerra, que es la tercera vez que llega a Paraná”. La segunda parte del encuentro es multidisciplinario. Hay gente de países vecinos.