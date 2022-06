Dos jóvenes fueron estafados con oferta laboral: “Confiamos, parecía todo legal”

Este miércoles, conoció el caso de una joven que casi fue víctima de una nueva modalidad de estafa virtual . A las pocas horas, nuestro medioy solicitan un único pago para llevarles los productos y la maquinaria hasta su vivienda.“Mientras estábamos buscando ofertas laborales por Facebook, hallamos una que era de operario de producción,, y que se nos iba a abonar cada 15 días. Nos mandaron también un número de teléfono y de esta manera los contactamos”, comenzó relatando Bruno Serenelli.El requisito era poseer un espacio amplio para colocar cajas y máquina empaquetadora, también les enviaron las fotos, destacaron los jóvenes. El horario de trabajo que le pedían cumplir “era de seis horas, como mínimo”, acotaron.. Además, usaban un nombre de una empresa de distribución de Buenos Aires y que existe”, puso relevancia Alan, al detallar porqué confiaron en avanzar en la oferta de trabajo.De la misma manera,, está en Parque Chacabuco de Capital. Confiamos, parecía todo muy legal”.”, dijo.Se dieron cuenta que habían sido estafados “luego de ver en la página de Elonce.com, el intento de estafa que había sufrido otra persona. Ahí salí a avisarle a mi amigo”, dijo Alan Solia.de quiénes están buscando trabajo, en lo personal pienso que ya me estafaron y que ahora tendré que dar vuelta la página. No quiero hacer denuncias porque creo que la Justicia no funciona”, manifestó el chico.Por su parte, Alan, manifestó: “Yo sí pienso denunciar y colaborar para que se encuentre a estos tipos, para recuperar la plata que mi amigo perdió. Fue Bruno el que hizo el depósito”.Para finalizar