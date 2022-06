Cómo afectará a los usuarios la suspensión del servicio nocturno de colectivos

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (F.A.T.A.P.), informó que las empresas prestadoras del servicio de transporte público urbanos y suburbanos del interior del país suspenderán los servicios entre las 22 hs del día miércoles y las 6 hs del día jueves de esta semana, para "dar prioridad a los que funcionan en horas pico".registró la opinión de la gente que tendrá que "ingeniárselas" para concurrir a sus trabajos, a la escuela, a cumplir con sus obligaciones y buscar una manera alternativa de traslado.Una joven que esperaba el colectivo en una garita, señaló aque el paro de colectivo le afecta “porque salgo tarde de la escuela”. Cuando hay medidas de fuerza, la estudiante opta por “volver caminando o faltar”. “Siempre me manejo en colectivo, así que me se me complica cuando hay paro”.Otro joven señaló que “a mí los paro me afectan para ir a trabajar. Creo que el servicio podría mejorar”. En tanto, otro usuario que aguardaba por el colectivo, señaló que “en esta oportunidad me afecta porque tengo que ir a rendir los finales a Oro Verde y no puedo. Estamos acostumbrados a estas situaciones”.Una chica que esperaba sobre calle Córdoba el colectivo, señaló que “a mí no me afecta, pero a mi mamá sí, porque entra a las 6 a trabajar. Muchas veces va con una compañera y pagan a media el remis. Se organiza como puede”.“Los colectivos no están en buenas condiciones, el boleto es muy caro, no respetan los horarios y me parece injusto que hagan paro”, dijo.