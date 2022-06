Colectivos: Empresarios suspenderán el servicio nocturno el miércoles

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (F.A.T.A.P.), informó que las empresas prestadoras del servicio de transporte público urbanos y suburbanos del interior del país suspenderán los servicios entre las 22 hs del día miércoles y las 6 hs del día jueves de esta semana, para "dar prioridad a los que funcionan en horas pico".En un comunicado, señalaron que "ha condicionado el pago de los salarios del mes de junio y el medio aguinaldo a la asignación de los fondos necesarios para ello, alertando que, en caso de no contar con recursos suficientes, los pagos podrían efectuarse de modo parcial y escalonado".Explicaron que la medida es consecuencia de "la publicación de la Resolución N°401/22 MT, que asigna al sector un presupuesto de $38.000 millones para el año 2022, a pesar de que existe dictamen favorable de las Comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de la Comisión de Transporte de la H. Cámara de Diputados de la Nación en asignar al sector $59.500 millones por el mismo período".También por "la imposibilidad material de atender salarios, aguinaldos y los costos erogables, tales como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, elementos todos imprescindibles para mantener operables los servicios"."Para atender dichas obligaciones, los fondos presupuestados en el marco del Fondo Compensador del Transporte deberían ser distribuidos por el Ministerio de Transporte al sistema en el orden de los $6.500 millones para el mes en curso, que deberían ser cancelados antes del cuarto día hábil del mes de julio próximo, sin los cuales los condicionamientos insertos en el acuerdo paritario se tornarán operativos", remarcaron.A la situación descripta "deben sumarse los constantes incrementos en el precio del gasoil, sumado al agotamiento del stock disponible y la falta de reposición del consumido, hechos que deterioran aún más la ecuación económica de los servicios".Al respecto, el empresario Marcelo Lischet, gerente de Buses Paraná, dijo aque "el motivo de la decisión de corte de servicio es porque no estamos recibiendo gasoil. Queremos asegurar los servicios en la hora pico y se busca el corte en una franja horaria que tenga menos incidencia en cuanto al servicio en la ciudad"."No han llegado los fondos para hacer frente a todas las erogaciones, inclusive al combustible. La Cámara de Diputados había consensuado un aumento de los subsidios de transporte para el interior del país y así hacer frente a sueldos y aguinaldos. El trámite parlamentario se cumplió pero la Secretaría de Transporte sacó una resolución donde no aplican los coeficientes que habían planteado los diputados, consensuado con los gobernadores", dijo.El corte de servicio nocturno en Paraná "será, en principio, por ese día y en esos horarios, es decir, miércoles desde las 22 y hasta las 6 del jueves. Estamos intentando llegar al viernes, día en que prometieron que se regularizaría el abastecimiento de combustible"."Estamos perjudicados todos. Nosotros no podemos trabajar. Intentamos que durante la mayor parte del día la gente tenga servicio. Teníamos que elegir entre quedarnos sin combustible a media mañana o cortar un rato a la noche y poder prestar servicio un día más", agregó.

FATAP anunció suspensión de servicio nocturno by ELONCE Paraná on Scribd