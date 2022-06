Cumpleaños de la Ciudad: “Paraná parece una niña juvenil”, valoró Rubén Cuestas

“Paraná parece una niña juvenil”, aseguró Rubén Cuestas, en relación a la belleza de la localidad que lleva el nombre del río que la surca. En el cumpleaños número 209 de la Ciudad,rescató la historia del músico, cantor y compositor nacido en la capital entrerriana.“De Paraná aprendí a silbar de donde nació la ciudad, en Bajada Grande, porque antes había un tajamar en el que atracaban los barcos y hasta donde llegaba el ferrocarril Urquiza; ahí venían con mercaderías y cargaban en barcos de aguas profundas”, rememoró. Es que Rubén, desde niño, silbaba imitando el sonido de los pájaros y con el tiempo llegó a perfeccionar esa técnica que ha hecho tan particular al conjunto que integró junto a su hermano Néstor Cuestas.“En aquella época no había silos, sino que se cargaba en bolsas, de las que caían los granos; entonces, era ese tajamar era un vergel de pájaros porque tenían comida y el agua de la laguna”, explicó.En la oportunidad, contó que un día en el que visitó a Linares Cardozo, cuando vivía en Bajada Grande, él estaba dibujando la canción“Esperé a que la termine, me la llevé y la grabamos”, reseñó en relación al tema del referente mayor de la chamarrita entrerriana.