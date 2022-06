Comerciante denunció que inspectora de Paraná le “enterró una birome en la nuca”

Un episodio de violencia ocurrió este sábado al mediodía entre un comerciante y una inspectora de tránsito en Paraná. El hecho tuvo lugar sobre calle Urquiza a metros de la peatonal San Martín.Al parecer, el dueño de un local gastronómico ubicado en calle Urquiza, cerca de San Martín habría sido agredido por una inspectora de tránsito cuando discutían por una multa.El dueño del local gastronómico, Gabriel Bet, informó a Elonce que “a”.“Le explique que no me había estacionado, si no que simplemente quería descargar unas bolsas, que me llevó menos de 15 segundos y la”, detalló Bet.Y mencionó que se bajó del auto para poder hablar con la inspectora, pero “la mujer no me escuchó,y me provocó un profundo corte”.Bet detalló que tras sufrir el corte debió recibir atención médica, ya que el corte tenía más de cinco centímetros.Luego del episodio de violencia, Bet comentó que se asesoró con abogados para conocer los pasos a seguir: “Tengo que realizar la denuncia pertinente y demás acciones legales contra esta mujer porque me agredió sin motivos”, sostuvo.El comerciante sostuvo que “son incesantes los problemas con el tránsito en calle Urquiza, hace muchos años que tengo el local gastronómico y todo empeoró hace 30 días con la parada de colectivos no podemos detenernos para bajar mercadería, es algo que nos afecta a todos los comercios”.“En esa cuadra todos los comerciantes debemos bajar mercadería y cuando son cosas de mucho volumen no podemos descargar y trasladar muchas cuadras la mercadería, solo pedimos que sean tolerantes y nos dejen frenar al menos un minuto expresó.Y resaltó: “Queremos frenar para descargar la mercadería no es que pretendemos estacionar e ir a pasear”, resaltó y apuntó: “hay locales en otras zonas del centro que tienen permitido descargar mercadería y nosotros no”.“Antes no había mayores problemas, pero ahora están tan estrictos y se vuelve muy difícil trabajar”, expresó al dar cuenta que “venimos de una pandemia, seis meses de cortes en calle Urquiza, ahora ponen colectivos y no nos dejan frenar dos segundos”.