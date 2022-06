El padre Miguel Velazco asiste hace 19 años a personas en situación de calle

Un grupo de voluntarios de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen asisten todos los jueves a las personas en situación de calle. Una vez a la semana, recorren la plaza del Bombero y Puerto Viejo y reparan un plato de comida.“El menú de siempre es guiso y hoy vino muy bien para poder darles un plato de comida caliente”, dijo a, el padre Miguel Velazco, quien hace 19 años realiza esta labor solidaria. Según comentó, cada semana asisten a las mismas personas “ellos ya saben que nosotros venimos y le damos de comer”. Entregaron 40 viandas.Esta acción solidaria es gracia a las donaciones que realiza a la gente. “Desde hace años que contamos con sus colaboraciones”, dijo. “Me enfoco en cubrir la alimentación de las personas y sobre todo de los niños, porque sabemos que un chico mal alimentado, sufre diferentes deficiencias a largo plazo”.Seguidamente agregó que “hace años luchamos para que la diócesis de Paraná seda un espacio físico para poder asistir a los hermanos en situación de calle, sobre todo en invierno”.Quienes deseen colaborar, pueden acercar sus donaciones a la iglesia Del Carmen.Por su parte, Carlos, un joven que fue a buscar un plato de comida, dijo que “soy un rapero de la calle y siempre les agradezco a los chicos que nos traen algo para poder cenar”. Según contó, hace tres años duerme en la Plaza de Mayo. “Trabajo, porque no me gusta robar, pero no me alcanza para mucho”.