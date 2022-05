Trabajadores de AFIM expusieron el reclamo por el adicional a los concejales

Por la actualización porcentual de la cuenta incentivo que no se modifica desde 2018 y el blanqueo de ese adicional para que sea remunerativo y modificable, los trabajadores de la Administración Fiscal Municipal (AFIM), este viernes, hicieron uso del espacio "Voz y Opinión Ciudadana" que brinda el Concejo Deliberante de Paraná.“Tratamos de transmitir el espíritu de esta lucha, comentarles a los concejales de cada bloque sobre el incumplimiento de la ordenanza por la que reclamamos y esperamos la voluntad de todas las áreas competentes al Ejecutivo para que por fin se destrabe la negociación, seamos escuchados y se respete lo reclamamos”, comunicó auna de las dirigentes gremiales por APS, Carina López.Por su parte, Gisela Monteverría de SUOYEM agradeció al HCD en nombre los trabadores de AFIM por cederles el espacio en Voz Ciudadana. “Pudimos expresar nuestro reclamo que se consolida en el cumplimiento del artículo 20 de la ordenanza 8744: el aumento del porcentaje y el blanqueo del código”, indicó.En tanto, Adriana Valente de ATE comunicó que “desde el bloque oficialista se comprometieron a arribar a conversaciones para interiorizarse en el tema y ver la forma de poder avanzar en este tema”. En la oportunidad, pidió disculpas a los contribuyentes “porque se nos escapa la voluntad, pero es el Ejecutivo que está encaprichado en no entendernos y dilatar la retención que estamos llevando a cabo”.Los trabajadores continúan con retención de servicios en la repartición municipal de calle 25 de Mayo 122, de 7.15 a 12.45, “hasta que se destrabe el conflicto”.“Las retenciones de servicios afectan al ciudadano y al intendente porque administramos todos los tributos de nuestro manual de funciones; y al ser un ente recaudador, no solo el ciudadano está desprovisto de poder cumplir sus responsabilidades tributarias, sino que también puede perjudicar al intendente en tener que pagar los sueldos a los municipales”, explicó López.Se le hizo saber a la representante de los trabajadores de AFIM de las quejas de contribuyentes -sobre todo de jubilados- por la imposibilidad de pagar sus impuestos municipales ante la falta de atención al público en la repartición.“Somos empleados que estamos sujetos a derecho y tuvimos que llegar a esta medida porque el intendente no muestra voluntad y por el momento no estamos en agenda”, fundamentó la represente por APS.Los empleados perciben un adicional de 3 x 1000 de la recaudación que pasa por la AFIM y pretenden elevar ese monto a 6 x 1000. “El reclamo no significa desfinanciar a la municipalidad, porque para los 102 empleados, sería como un IFE”, indicó la gremialista al apuntar que “Tesorería, Presupuesto y Contaduría, que también dependen de la secretaría municipal de Hacienda, perciben un adicional que llega a los 40.000 pesos”.