Piden mejoras en escuela: “Se llueven los techos y hay dos cursos por aula”

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°12 “Provincia del Neuquén” piden que reparen urgentemente daños que tiene el establecimiento educativo.“La parte más antigua de la escuela, que antes pertenecía al Club Atlético Neuquén y tiene unos 80 años, y hace 40 días inhabilitaron todo el sector”, dijo la rectora de la institución, Roxana Rutini, a Elonce al detallar que “personal de Infraestructura, constató que caía agua sobre los tableros eléctricos que se ubican en la cocina y ponía en peligro la vida de todos los que concurrimos a la institución”“Debido a esta situación, los cursos comparten las aulas”, expresó y detalló que la planta alta del edificio también tiene deficiencias ya que se llueve el techo, “a pesar de que el año pasado lo arreglaron”, sumó.En tanto, la mamá de un alumno, agregó que “necesitamos que las autoridades vengan y vean las necesidades que tenemos, los alumnos tienen clases todos amontonados y no pueden estar así”.“Los baños también funcionan mal, no se pueden tirar la cadena, tienen que tirar el agua con baldes, no están garantizadas las condiciones mínimas”, sentenció y agregó: “Nos marginan porque somos familias de bajos recursos”Debido a la compleja situación, autoridades de la escuela junto con la cooperadora realizarán un mate bingo el sábado 14 de mayo para recaudar fondos. “Recibimos todo tipo de donaciones y esperamos a toda la comunidad desde las 15 horas”, dijo la presidenta de la cooperadora, Nora.Además, aclaró que “el rol de la cooperadora no es comprar materiales para mejorar el edificio, pero necesitamos soluciones, esto es una escuela pública que exige la presencia del Estado”