Sindicato bregó por "la continuidad laboral de los trabajadores" de Cotapa

"Cotapa estaba cerrada porque no ingresa materia prima", aclaró ael representante sindical de los trabajadores de la empresa láctea de Paraná. Es que había trascendido la supuesta quiebra de la firma por problemas económicos y financieros.el titular del Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), en Paraná, Mario Mildemberger.

En la oportunidad, el sindicalista aseguró que mantiene el diálogo con los accionistas mayoritarios de la empresa "para conocer qué determinación iban a tomar porque el viernes se dijo que iban a ceder la fábrica a los trabajadores porque la mayor deuda"."La empresa está en concurso, en cram down, además de una deuda postconcursal con los trabajadores, y no estamos cobrando lo que corresponde por convenio colectivo de trabajo", enumeró Mildemberger. Y continuó: "Amen a eso, se estaba trabajando con muy poca leche dada la estacionalidad de la época cuando baja la producción de materia prima y simplemente tenían fasoneros que entregan la leche para elaborar el producto, pero los fasoneros se retiraron".Son 60 los trabajadores de Cotapa. "Buscamos una salida loable", aseguró el gremialista al bregar por "la continuidad laboral de los trabajadores porque la mayoría son personas de muchos años". "Quedar en la calle no es nada lindo", reconoció.Asimismo, mencionó que habría distintos inversores interesados en darle continuidad a la fábrica.