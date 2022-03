Colectivos: concejales aprobaron suba del boleto en Paraná y área metropolitana

Cómo queda el cuadro tarifario:

Opiniones de los concejales

El Concejo Deliberante aprobó esta mañana el aumento del boleto de colectivos en la capital entrerriana y área metropolitana. Así se definió en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo desde las 8 de este martes,Cabe recordar que el nuevo cuadro tarifario fue diseñado por el especialista en Costos designado por el Ejecutivo Municipal y el proyecto enviado, la semana pasada al cuerpo legislativo local, por el intendente Adán Bahl.Con la presencia de los ocho ediles del Frente Justicialista Creer y la concejala, Desiree María Del Valle Bauza, del PRO, el Concejo Deliberante de Paraná sancionó este martes el nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte público de pasajeros, que eleva a 57,80 pesos el precio del boleto general.Del Valle Bauza no acompañó la iniciativa, que fue aprobada con el voto de los ediles oficialistas.: 5,80 pesos.: 14 pesos: 17 pesos: 38 pesos: 26 pesos: 75 pesos: 46 pesos: 58 pesos“Considero que si ocupo una banca en representación de los vecinos, es el lugar donde debo estar”, dijo a Elonce, la concejal Desiree María Del Valle Bauza, sobre su presencia en la sesión extraordinaria donde se aprobó el aumento del boleto y agregó que “cada concejal puede tomar su decisión, pero yo tengo esta responsabilidad. Es el lugar del debate y por eso, decidí venir, manifestar mi postura y emitir mi voto negativo ante el aumento del boleto, debido a la ineficacia del servicio por las frecuencias y el estado de las unidades”, afirmó la edil.Por su parte, la concejal del Frente Justicialista Creer, Luisina Minni, consideró que “en comparación con lo que pedía la empresa, la propuesta de los ediles de Juntos por el Cambio y la propuesta del Ejecutivo, era la menos costosa en líneas generales”, explicó a Elonce y agregó que “este aumento es necesario dadas las condiciones económicas del país porque todo va aumentando. A nadie le es grato aumentar el boleto, pero entendemos que es necesaria”, resaltó.“La empresa había presentado en su momento, la solicitud de aumento y como pasaron seis meses, la empresa entendía que era urgente el aumento del boleto, por lo que el día viernes, intimó a la Municipalidad a tratar el expediente con celeridad”, relató Minni.En tanto, Walter Rolandelli, concejal de Juntos por el Cambio, uno de los que no estuvo presente en la sesión extraordinaria, explicó a Elonce que “consideramos que era una sesión `express´ y cuando llegó la notificación de la sesión en el temario de la ordinaria se encontraba el aumento del boleto. Pero en el día de ayer, nos desayunamos que iba a haber una sesión extraordinaria, lo cual nos pareció totalmente fuera de lugar”, remarcó el edil.El concejal cuestionó las deficientes frecuencias y la falta de unidades en la calle. “El Subsecretario de Transporte, Diego Duglovitzky, dijo en febrero que hay 95 coches en la calle cuando tiene que haber casi el doble”, recordó.“Esta sesión extraordinaria nos pareció un atropello y una falta de consideración cuando la había citado como una ordinaria”, dijo Rolandelli y aclaró que “lo que pasa es que en la ordinaria, el oficialismo lo quería tratar sobre tablas y nosotros ya habíamos adelantado que no le íbamos a dar tablas porque lo queríamos debatir al proyecto”, remarcó.