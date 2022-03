Agenda de las actividades para el fin de semana en Paraná: el detalle

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

ESCAPADAS CERCANAS

ENTRETENIMIENTO

EXCURSIONES

MUSEOS

La llegada de miles de visitantes, cambia el movimiento de la ciudad y es una oportunidad de difundir los atractivos de Paraná a nivel nacional e internacional.El turismo genera trabajo, y por eso, la comunidad an?triona se suma a la propuesta para llenar la ciudad de color y alegría durante el fin de semana de la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica, hecha con orgullo en Paraná, la capital de Entre Ríos.La Municipalidad de Paraná, difundió una completa agenda de actividades que se podrán disfrutar durante el fin de semana en la capital entrerriana. Vea el detalle de lo que se puede hacer en la ciudad:09:00 a 19:00 Hs. / Mural de Acceso Norte.Un encuentro de artistas urbanos y un nuevo mural de la Fiesta De Disfraces para la ciudad. En la víspera de la Fiesta, el gran mural de Acceso Norte recuperará su vida y color, de la mano de más de 30 artistas urbanos que representarán -con sus pinceles, aerosoles y pinturas- lo que para ellos signi?ca la FDD. Muralistas de Paraná, Santa Fe, Diamante, Coronda y otras localidades aledañas Casi 400 metros cuadrados en spots asignados para cada uno de los artistas Mariano Kuroski, Cami Mariani, Barro, Bbuzo, Cele Oldani, Cultura Mosca, Dizit, Emilia, Faqer, Fede Quinteros, Flor Albornoz, Fra Baglia, Gede One, Grf, Gust, Ludmicm, Magz, Mayraki, Mk Art, Polgonzz, Plantate Art, Rekam, Riu, Roci Flores, Ro Lobos, Seryaoo, Tomás Ruhl… y la lista se sigue engrosando. Los 177 metros de largo se pintarán en diez horas de arte… un nuevo regalo de la organización de la FDD para toda la comunidad.16:00 a 21:00 Hs.Es una propuesta de la Municipalidad para que más personas accedan a la Costanera, el Parque y la playa. Vecinos y turistas podrán subir en distintas paradas y llevar sus conservadoras y accesorios para la arena. Servicio de transportación en un micro especial, sin techo. Comprende un circuito de 45 minutos con paradas en lugares estratégicos. Recorrido y Paradas: Bv. Berduc (frente al Centro Experimental de Imagen y Sonido “Gloria Montoya”) / Alameda de la Federación (Parada Plaza Carbó) // Santa Fe // Malvinas (San Lorenzo y San Juan) // Salta-Güemes // Costanera - (Av. Laurencena – Plaza frente al ex Club Ministerio // Laurencena entre el Paraná Rowing Club y el Balneario Municipal) // Laurencena (dársena Club de Pescadores) // Cuesta de Los Vascos.17:00 a 19:30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz Recorrido Guiado y Degustación17:30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Degustación de tres cepas de sus vinos con productos regionales. Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz Costo: $400 por persona. Reservas previas: 343 455973618:00 Hs. / Plaza Sáenz PeñaEste espacio brinda la posibilidad de disfrutar del espíritu de la ?esta, disfrazarnos todos y compartir en la Plaza Sáenz Peña junto con un grupo de 30 emprendedores entre ellos artesanos, gastronómicos y un DJ que pasará música en vivo. Es un espacio pensado para la familia y el que quiera pasar a disfrutar de buen momento.18:00 Hs. / Plaza MansillaContará con la participación de más de 100 emprendedoras, shows y patio de comida. Las emprendedoras llegarán a la capital provincial provenientes de Concordia, Crespo, Gualeguaychú, San Salvador, Diamante, Federal, San José, Cerrito, Colón, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Colonia Ensayo, La Picada, y Sauce Montrull. En ese marco, habrá un patio de comidas, en el cual 20 emprendimientos gastronómicos ofrecerán comidas rápidas, carnes al fuego, sandwichería, alimentos veganos, comidas Sin TACC, cervezas artesanales y jugos, entre otras propuestas.A lo largo de la jornada habrá artistas que interpretarán música litoraleña, pop y cumbia colombiana contemporánea. Actuarán los grupos Maniquí, de Concordia, y Clan Cumbiero, de Caseros, y la artista Marcia Müller, de Paraná.El evento está destinado a todo público, que podrá disfrutar de la música, adquirir diversos productos, y compartir el patio gastronómico, que contará con 120 mesas y sillas. Quienes concurran a la Feria, deberán utilizar tapabocas y mantener la distancia social recomendada.20:00 Hs. / Centro Cultural “Juan L. Ortiz” (Bv. Racedo 250).Se presentarán: Entre el Cielo y el In?erno, Orden Profético y Slogan. Entradas Anticipadas - Terco Tour (25 de Mayo 453).20:00 Hs. / Russell Beer Pub (Salta y La Paz).Russell Beer Pub cumple 5 años y festeja con todo. No te pierdas las presentaciones de: Vulva Soul y Gaby Zonis.Juegos, sorteos y más... - www.russellbeerpub.com.ar 20:30 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).Presenta: Emma B. Celebramos a Emma Barrandeguy. Lectura, recitado poético, teatro y música. Participan: Evangelina Franzot, Gastón Díaz, Gimena Correa, Eise Osman, Emi Cerso?o, Agustina Cortés, Antonella Fernandez Pabón, Raquel Freijo, Silvina Suárez y Alexis Chausovsky. Entrada: libre y gratuita (las entradas se retiran 1 hora antes del inicio de la función).21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).Es una propuesta de canciones originales hilvanadas e intervenidas por personajes que dan cuenta de una historia diferente en cada presentación. Org. Colectivo Artístico Hugo & Los Gemelos. Sec. de Cultura – Munic. de Paraná. Entrada: $700 // Anticipadas: $600.21:00 Hs. / Club Social (Peatonal San Martín 958).Reservas: 343 4706058.21:00 Hs. / Casa de la Cultura (9 de Julio y E. Carbó).Noche de Recital, se presentarán: Ancestros y Proyecto Zeta. Entrada: $300 // Reservas: 343 5229721 / 343 4688325.21:00 Hs. / Tierra Bomba (Urquiza 1214).Homenaje a Charly García. Inversión cultural: $400. Reservas: 3435032785.21:00 Hs. / Rinconcito Cubano (Int. Guillermo Palma 1376).Se presentarán: Jose?na Cura, Alfredo Fontanini y Sebastián Berón. Derecho de espectáculo $200 - Reservas: 342 4774769.22:00 Hs. / Kipling Bar - San Martin 499. Esq colon.Se presentarán: Valen Coffe, Ema Barreira y Ana Balla: Souleras armonías vocales en formato acústico. Entrada: libre y gratuita.23:50 Hs. / Tierra Bomba (Urquiza 1214).Musicaliza DJ Negrete. Ingreso sin cargo.10:00 Hs. / Punto de encuentro: al Pie del Monumento al Gral UrquizaCircuito Pedestre recorriendo los tres niveles del Parque Urquiza. GuiTPa – CoDePa - Consulta: Jorgelina 343 4058894. Se suspende por lluvia. Costo: $500 por persona10:00 a 13:30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz 10:30 Hs. y 11.30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Degustación de tres cepas de sus vinos con productos regionales. Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz Costo: $400 por persona. Reservas previas: 343 455973614:00 a 21:00 Hs.Es una propuesta de la Municipalidad para que más personas accedan a la Costanera, el Parque y la playa. Vecinos y turistas podrán subir en distintas paradas y llevar sus conservadoras y accesorios para la arena. Servicio de transportación en un micro especial, sin techo.Comprende un circuito de 45 minutos con paradas en lugares estratégicos. Recorrido y Paradas: Bv. Berduc (frente al Centro Experimental de Imagen y Sonido “Gloria Montoya”) / Alameda de la Federación (Parada Plaza Carbó) // Santa Fe // Malvinas (San Lorenzo y San Juan) // Salta-Güemes // Costanera - (Av. Laurencena – Plaza frente al ex Club Ministerio // Laurencena entre el Paraná Rowing Club y el Balneario Municipal) // Laurencena (dársena Club de Pescadores) // Cuesta de Los Vascos.16:00 Hs. / Parque del Museo Eva Perón (Av. Don Bosco 749).Actividades artísticas y culturales con la Asociación Civil “La Taller”; espacio lúdico para las infancias y stands de emprendedoras locales. Música en vivo con el grupo La Centella (ritmos latinos, rumba y cumbias). Actividad: libre y gratuita.16:30 a 19:30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz 16:30 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Degustación de tres cepas de sus vinos con productos regionales. Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz Costo: $400 por persona. Reservas previas: 343 455973617:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).Evento escénico musical para las familias – Se presentarán: Paquito. Aventuras en Canciones” + Chefpeare. Recetas teatrales de William Shakespeare. Conduce Rosita Pizzeta. Entrada: $500.17:00 Hs. / Centro Cultural “La Hendija” (Gualeguaychú 171).Participan: La Ventana Ediciones, La Maraña, Ana Editorial, Editorial “La Hendija”, Azogue Libros, Abrazo Ediciones, Gedeon Libros, Saltacharcos Librería, Chana Fanzines. Entrada: Libre y gratuita.17:00 Hs. / Punto de encuentro: Plaza Alvear (frente a la Iglesia San Miguel Arcángel).Caminata interpretativa pedestre por Av. Alameda de la Federación, descubriendo su historia, sus residencias palaciegas, su eclecticismo arquitectónico y su bella forestación. GuiTPa – CoDePa - Consultas: Vanina (343 4529906). Se suspende por lluvia. Costo: $500 por persona.18:00 Hs. / Plaza Sáenz PeñaHay que tener en cuenta que no todas las personas de la ciudad concurren a la FDD y este espacio brinda la posibilidad de disfrutar del espíritu de la misma, disfrazarnos todos y compartir en la Plaza Sáenz Peña junto con un grupo de 30 emprendedores entre ellos artesanos, gastronómicos y un DJ que pasará música en vivo. Es un espacio pensado para la familia y el que quiera pasar a disfrutar de buen momento.18:00 Hs. / Viñedo “Los Aromitos” (Colonia Ensayo).Degustación de tres cepas de sus vinos con productos regionales. Ubicación: https://goo.gl/maps/uh9g1azY3iz Costo: $400 por persona. Reservas previas: 343 455973618:30 Hs. / Punto de encuentro: Gardel y Buenos Aires (Puerta Iglesia San Miguel).Visita guiada al Monumento Histórico Nacional en pie más antiguo de Entre Ríos, en el año de su bicentenario. GuiTPa – CoDePa - Consultas: Silvia (343 4483684). Se suspende por lluvia. Costo $500 por persona20:00 Hs. / Casa de la Cultura (9 de Julio y E. Carbó).Se presentará: Combo Mutante, festejando sus 10 años. Proyección de Documental sobre el Combo Mutante a cargo de Esteban Amatti. Entrada: $500 / Capacidad Limitada – Protocolo Sanitario. Reservas: 343 405074420:00 Hs. / Russell Beer Pub (Salta y La Paz).Russell Beer Pub cumple 5 años y festeja con todo. No te pierdas las presentaciones de: Auguxo DJ y Juanito DJ. Juegos, sorteos y más... - www.russellbeerpub.com.ar 21:00 Hs. / Tierra Bomba (Urquiza 1214).Se presentará: Litoral Stand Up Comedy. Entrada: $400. Reservas: 154 711428.21:00 Hs. / Casa Boulevard - Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).Se presentará: Las Noras. Dirección: Nadia Grandón. Intérpretes: Marcela Acosta, Gisela Reyna, Antonella Fernández Pabón, Paula Righelato. Entrada: $500 // Reservas: 343 4 687301.21:30 Hs. / Rinconcito Cubano (Int. Guillermo Palma 1376).Se presentará: Jazz Standards Quartet. Reservas: 342 4774769.22:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).Es una obra de teatro con audiovisuales y música en vivo. Con texto y dirección de Miguel Ángel Palma, aborda situaciones históricas de Entre Ríos, del país y de países limítrofes, ?ccionadas, con el eje en el personaje de “La Del?na” como hilo conductor y relatora. Así, diversos personajes emblemáticos en la historia se cruzan y re?exionan en torno al pasado, a los hechos que protagonizaron, y a sus implicancias en la actualidad. Esta propuesta resalta la importancia de celebrar y reconocer a quienes nos precedieron, de visitar la historia, rescatando valores medulares de la cultura nacional. En el relato, que abarca los años 1820-1821, los espectadores encontrarán diálogos ?ccionales entre los personajes que intervienen.Entrada: Gratuita.16:00 a 21:00 Hs.Es una propuesta de la Municipalidad para que más personas accedan a la Costanera, el Parque y la playa. Vecinos y turistas podrán subir en distintas paradas y llevar sus conservadoras y accesorios para la arena. Servicio de transportación en un micro especial, sin techo. Comprende un circuito de 45 minutos con paradas en lugares estratégicos. Recorrido y Paradas: Bv. Berduc (frente al Centro Experimental de Imagen y Sonido “Gloria Montoya”) / Alameda de la Federación (Parada Plaza Carbó) // Santa Fe // Malvinas (San Lorenzo y San Juan) // Salta-Güemes // Costanera - (Av. Laurencena – Plaza frente al ex Club Ministerio // Laurencena entre el Paraná Rowing Club y el Balneario Municipal) // Laurencena (dársena Club de Pescadores) // Cuesta de Los Vascos.18:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).Un show colmado de historias, divertido y emocionante para disfrutar en familia. Org. Sin Producciones - Género: Infantil. Duración: 1h. Entradas: Platea $1500 / Palcos Bajos $1400 / Palcos Altos $1200. También disponibles en www.plateavip.com.ar 19:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).Música, intervenciones y visuales. Estampas en vivo y Feria de Emprendimientos locales. Participan Silicone Beach (Paraná) + Famélicos (Concordia-Santa Fe) + Antonia Mercado y Mvrb (Santa Fe) + Luana Concelu y Pilar Dz (Paraná) + Fresa Stylosa (Paraná). Entrada: $400.20:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).Es un espectáculo para toda la familia que narra las aventuras de Blippi, un curioso explorador que con la ayuda de grandes y chicos podrá aprender cosas nuevas, descubrir tesoros y resolver misterios. En un divertido recorrido pedagógico y lleno de valores, Blippi compartirá con sus amigos un momento de juegos, canciones, risas y toda la magia del teatro. Para aprender jugando y jugar aprendiendo llega esta nueva propuesta que conquistará rápidamente el corazón de su público. Org. Sin Producciones - Género: Infantil - Duración: 1 hora. Entradas: Platea: $1500 // Palcos Bajos: $1400 // Palcos Altos: $120020:00 Hs. / Casa Boulevard - Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).Se presentará: Las Noras. Dirección: Nadia Grandón. Intérpretes: Marcela Acosta, Gisela Reyna, Antonella Fernández Pabón, Paula Righelato. Entrada: $500 // Reservas: 343 4 687301.Abierto: Diariamente, de 07:00 a 20:00 hs.Habilitado: asadores, proveeduría y sala interpretación. No habilitado: paseos en lancha y para acampar. Capacidad: 400 personas - Ingreso por orden de llegada. Tel: (0343) 4985019 (O?cina de Turismo Diamante).Etchevehere y Miranda - Cuenta con 480 máquinas para que puedas disfrutar y divertirte. Abierto: Domingo a Miércoles: 10:00 a 04:00 Hs. // Jueves a Sábados: 10:00 a 05:00 Hs. Todos los días contamos con “Promo Túnel”. ¡No tires tu comprobante, nosotros te lo cambia- mos! - Tel: 4209582Sala de Juegos “25 de Mayo”25 de Mayo 244 - Tragamonedas - Ruleta Electrónica - Ruleta Mesa Americana - Black Jack – Poker. Tel: (0343) 4206249 Interno: 113.Av.Almafuerte 620 - Ofrece gran variedad de máquinas de última generación. Máquinas tragamonedas y una ruleta electrónica con 20 puestos. Tel: 407596Andrés Pazos 339 - www.cinecirculo.com.ar - Recordá sacar tus entradas anticipadas en la Boletería del cine o en la página web: www.ci - necirculo.com.arParque Urquiza (Costanera Alta – Frente Monumento a Urquiza) - Abierto todos los días desde las 17:00 Hs.Plaza de las Naciones (Puerto Nuevo) - Abierto todos los días desde las 17:00 Hs al cierrePatito Sirirí – Parque Carmelo Cabrera (Gregoria Matorras de San Martín 892) - Abierto de Martes a Domingos desde las 18:00 Hs.Abierto todos los días desde las 15:00 Hs.Abierto ?nes de semana y feriados desde las 15:00 Hs. Único tren eléctrico para niños de la ciudad.Abierto: Lunes a Viernes: 16:00 a 19:00 Hs. / Sábados y Domingos: 15:00 a 20:00 Hs.City Tour Paraná // City Santa Fe / Paraná (Combinado) // Parque Nacional Pre Delta // Salida Alemanes del Volga + Degustación + Parque Nacional Pre Delta // City Tour Santa Fe // También se realizan traslados a Termas de María Grande y Victoria por pedido de pasajeros. Todos los precios los tienen que consultar cuando realizan la reserva de los circuitos. Importante: Todas las salidas se realizan previa reserva y disponibilidad en el momento de la misma. Salta 117. Tel: 0343 155 209975 / 155 210371 / 155 210365, un producto de Costanera 241 - Diariamente Previa Reserva Telefónica11:30 hs y 18:30 hs. - Paseo Náutico / 17:00 hs. - Safari Fotográ?co / 19:30 hs. - Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis. Consultá por horarios de las demás excursiones detalladas en nuestro catálogo. Buenos Aires 212 - Turismo Receptivo - Consultas: (0343) 4234385– 343 4762040 (fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza. Salidas: Fines de semanas y Feriados 14:00 a 20:00 Hs - Paseos. Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico). Costo: $ 500 por persona- Diariamente Previa Reserva TelefónicaVuelos coordinados especialmente para disfrutar el paisaje desde el aire. Salidas ?nes de semana. y/o Feriados- 14:00 a 18:00 Hs. Sujeto a Condiciones Climáticas Costo: $ 10.000 por personas - Duración: 10 a 15 min (1 persona más el piloto)Contacto: (0343) 154 177914. Lugar de Salida: Club de Planeadores (RP 10, camino a María Grande)- Diariamente 08.30 a 17.30 Hs.Podrás descubrir y conocer la historia de la construcción de esta obra de ingeniería tan importante, visitando cada rincón que te sorpren- derá. Se proyecta un audiovisual y se descubre la Sala de Comandos. Visitas Guiadas Gratuitas - Uranga s/nº - Frente Club Náutico.– Viernes y Sábado 20:00 Hs.Te invitamos a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas, disfrutar de un cielo mágico, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados. Vení a disfrutar del mejor cielo.Debido a los protocolos vigentes se venden entradas online (astroentrerios.eventbrite.com) por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las funciones del Planetario comienzan en horario. Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde. Entrada: $400 - Menores de 5 años no pagan. Sujeto a Condiciones ClimáticasCentro Demostrador Educativo de Producciones Sustentables y Energías Alternativas – Av. Larramendi 3108 - Tel (0343)-4228178Open Club Temporada 21/22 - Diariamente 10:00 a 20:00 Hs.Este club privado ofrece una gran infraestructura, para que puedas combinar el placer de la naturaleza y la comodidad, Piscinas; Open Bar; Festejos Sociales; Salones para Eventos; Alojamientos; Gastronomía con Identidad y Canchas de Paddle. Te esperamos para disfrutar de las piletas y el sol. Aclaración importante: Se pueden llevar reposeras propias // Se puede consumir mates y/o terere. No se puede ingresar con conservadoras. Open Club (Bravard 276). 0343 405 2762- Diariamente - 11:00 a 19:00 Hs.Vení y viví la experencia acuática - Diversión Total - Te esperan toboganes, piscinas, comida deliciosa, seguridad y mucha diversión. Servicios: Piletas - Cantina / Buffet – Sanitarios - Parrillas. Acceso Norte - Bazán y Bustos (Esq Darwin).Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 12:00 Hs / 17:00 a 20:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs / 17:00 a 20:00 Hs.Buenos Aires y Laprida - Tel: (0343) 4207869.Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 12:00 Hs. / 17:00 a 20:00 Hs. Sábado: 17:00 a 20:00 Hs.Buenos Aires 355 - Tel: (0343) 4207868.Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 12:00 Hs. / 17:00 a 20:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs.Carlos Gardel 62 - Tel: (0343) 4208894.Abierto: Lunes a Viernes: 08:00 a 12:30 Hs.Urquiza 1239 - Tel: (0343) 4208891Abierto: Lunes a Viernes: 09:00 a 13:00 Hs.Méjico (entre Santa Fe y Córdoba)- Tel: (0343) 4840294. Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 16:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs.. Av. Don Bosco 749.Abierto: Martes a Viernes: 08:00 a 12:00 Hs. Sábados y Domingos 17:00 a 20:00 Hs.Buenos Aires 226 - Tel: (0343) 4211884Abierto: Lunes a Sábado: 09:00 Hs a 12:00 Hs. Martes, Miércoles y Jueves: 17:00 a 20:00 Hs.E. Carbó y 9 de Julio – Tel: (0343) 4224493