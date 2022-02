El entrerriano que salió de Ucrania días antes de la guerra y vuelve a Argentina

El entrerriano, Boris D’Agostino, es oriundo de la localidad de Viale (a 50 kilómetros de la capital entrerriana), y vive hace varios años junto a su esposa Kristel y sus dos pequeñas hijas en la ciudad de Bucha, una localidad en las afueras de Kiev, la ciudad capital de Ucrania.Ucrania, está en el centro de la conmoción mundial, luego de la invasión de Rusia a través de bombardeos y tropas que están ingresando a territorio ucraniano.Cabe recordar que tras el anuncio de Vladimir Putin del comienzo de una operación militar, el ejército ruso ingresó a Ucrania por distintos puntos. Hay bombardeos masivos, con un saldo de varios muertos.Boris D’Agostino y Kristel se desempeñan en un colegio religioso, que posee un importante Campus, ubicado en la mencionada ciudad de Bucha.La familia, estuvo visitando Viale, hasta fines de enero de este año, momento en que regresaron a Ucrania, donde permanecieron hasta el 16 de febrero último, publicóDurante varios días estuvieron inmersos en una gran incertidumbre, debido a las fuertes versiones de ataques inminentes hacia dicho país por parte de Rusia.Finalmente, luego de consultas y recomendaciones, decidieron abandonar Ucrania.“Las noticias eran alarmantes. Afortunadamente, ese 16 de febrero conseguimos pasajes para Turquía y volamos ese mismo día, hasta ver qué pasaba y cómo evolucionaba la situación”, contó Boris ay agregó: “si se calmaba, pensábamos volver a Ucrania. Pero no sólo que no se calmó, sino que se agravó todavía más”, resaltó.Tras permanecer en Turquía, el entrerriano y su familia, volverán a Argentina. “La semana que viene volaremos hacia Argentina”, explicó Boris y se esperanzó con un pronto fin del conflicto. “Esperemos que la situación mejore y no se agrave todavía más”, se ilusionó.