Aumentó la cantidad de pacientes con coronavirus internados en Terapia Intensiva

Sociedad En Entre Ríos la ocupación de camas de terapia intensiva supera el 60 por ciento

“Estamos con un índice ocupaciones en terapias intensivas entre el 75 y 80 por ciento, y un 25 por ciento de estos es por coronavirus, lo que es un número bajo”, declaró Gieve pero recordó que”.El jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve, confirmó aque en una semana se duplicó la cantidad de internados con coronavirus en dicho sector, aunque aclaró que todavía el número “es bajo”. No obstante, insistió con la necesidad de extremar las medidas de prevención.tratados en alto flujo o con asistencia mecánica,”.Resaltó que “estamos hablando de exigir la tercera dosis” y detalló: “Hemos tenido un ingreso de casi el 50 por ciento en la Guardia y del 25 en Terapia Intensiva (de gente con coronavirus). De 16 pacientes en la sala de cuidados críticos tenemos cuatro con covid y aumentó mucho la cantidad de moderados en internación general”, alertó. Y ratificó: “Ayer estábamos entre un 25 y 50 por ciento de ingreso de pacientes con coronavirus”.“Estamos con un índice ocupaciones en terapias intensivas entre el 75 y 80 por ciento, y un 25 por ciento de estos es por coronavirus, lo que es un número bajo”, declaró Gieve pero recordó que”.“Los pacientes con edad avanzada y con factores riesgo han tenido compromiso de vida en la provincia, no en nuestro caso, que se están tratando o se han ido de alta”, dijo el jefe de Terapia Intensiva del hospital San Martín.Inmediatamente advirtió que “si aumenta el número de casos, por correlación crecerá el número de pacientes moderados y severos”, por lo que hizo hincapié en la relevancia de las vacunas y en sostener las medidas de prevención, pero en esto último “no estamos bien, porque hay fiestas y festivales en los que las mismas no se cumplen”.“Ojalá el número de casos empiece a bajar en febrero y nos dé un respiro”, señaló el médico. No obstante, alertó que “los efectos se ven dos semanas después, por lo que, aunque el número de casos empiece a descender, hasta fines de febreros tendremos el efecto de haber producido mayor transmisibilidad e invasividad”.“Este es un momento bisagra, en el cual tenemos que insistir en las vacunas y las medidas de prevención, si no lo hacemos los casos aumentarán y también la demanda de internación”, completó Grieve.