Vecinos reclaman por un caño roto que pierde agua potable desde hace una semana

Vecinos de barrio Santa Teresita de la ciudad de Paraná reclamaron para que la Municipalidad “tome cartas en el asunto” y arregle un caño roto que desde hace una semana está perdiendo agua potable.La situación se registra en la esquina de calles Esquiú y Urdinarrain.El presidente de la Vecinal contó a“que está saliendo agua en esa esquina desde hace una semana, mientras tanto el Intendente (Adán Bahl) nos pide que no derrochemos agua y lo más lógico es mostrar lo que está pasando”.“Aparentemente hay un caño deteriorado, bien en la esquina, y es una pena que el líquido se derrame de esa manera y más teniendo en cuenta que hay mucha gente que carece del servicio”, dijo otro vecino para asegurar que la pérdida es de agua potable.Tras ello, indicaron que el lunes pasado “estuvieron los de Obras Sanitarias y dejaron todo así y no volvieron” y agregaron que a pocos metros “también hay otro caño que estuvo roto y sigue perdiendo. Lo arreglan y a los pocos días vuelve a perder, quiere decir que el trabajo que se hace no es el correcto. Esperamos que alguien tome la posta y solucione el problema”.Finalmente, y consultado sobre cómo funciona el servicio de agua potable en el barrio, contaron que “hay una merma, y no es el único caño que está roto porque si se recorre la ciudad hay muchos caños rotos”.