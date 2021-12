Vacunación contra el Covid-19: más paranaenses reciben sus dosis de refuerzo

Continúa la aplicación de dosis de refuerzo en el marco del Plan Rector de Vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este martes en el Complejo Escuela Hogar estaba prevista a aplicación de los componentes de Astrazeneca a aquellas personas que recibieron su segunda dosis hace cinco meses; la inoculación se hacía con turnos asignados.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunos de los que aguardaban tu turno en la fila.“Al principio dudaba (de la dosis de refuerzo), por la reacción, pero hay que hacerlo”, aseguró un joven que, según comentó, había recibido dos dosis de Sinopharm. Un viaje proyectado fue lo que lo instó a completar su esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad. “Tuve Covid-19 y los síntomas fueron fiebre y malestar durante un par de días”, recordó al dar cuenta de su “angustia por familiares que la pasaron mal”.“El refuerzo es lo correcto, lo que corresponde”, destacó un hombre que, junto a su esposa, ambos recibieron las dos dosis de Sputnik. “No tuvimos coronavirus, mis hijos sí y no nos contagiamos; ellos estuvieron almorzando en casa y no nos contagiamos”, comentó la pareja.“A la pandemia la pasamos encerrados, fue muy feo, y la vacunación es un alivio. Me parece perfecto que exijan el carnet de vacunación así todos se vacunan”, remarcó una mujer cuya vacunación contra la pandémica enfermedad había sido con dosis de Sinopharm.“Si me mandan, vengo y me vacuno; no voy a estar en contra”, recalcó una mujer que, de acuerdo a lo que contó, se cuidó mucho durante la pandemia porque asiste en los cuidados a adultos mayores. “Que se termine la pandemia y que podamos volver a la normalidad”, fue el deseo de la trabajadora para el año que inicia.Para otro hombre, en tanto, la vacunación contra el Covid-19, “es muy importante para tener inmunidad y hacer frente a la pandemia que estamos pasando”. “No tuve coronavirus”, aseguró y se mostró de acuerdo con la implementación del pase sanitario “para incrementar la cantidad de gente vacunada”.