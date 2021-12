Superación y esfuerzo: joven trabajador terminó la primaria siendo abanderado

Con esfuerzo, trabajo y perseverancia los sueños se cumplen y Dieguito, es el claro ejemplo. El joven de 20 años, no se dio nunca por vencido y logró terminar la escuela primaria siendo abanderado de Argentina.Este martes, la Escuela Manuel Antequeda para adultos celebró la colación de la promoción 2021. Entre sus nueve alumnos se destaca Diguieto, un joven que vive en Bajada Grande y asiste todos los días a la institución en bicicleta, salvo “los días que llueve”, contó divertido a“Trabaje mucho durante el año, gracias a Dios soy abanderado. Me gusta mucho la escuela porque me gusta aprender”, expresó. Rápidamente agregó: “quería este logro porque fui escolta, pero mi sueño era llevar la bandera. Fue mucho el esfuerzo, estudio y trabajo todo el día”.El joven nació y se crío en el barrio Anacleto Medina, pero gracias a su esfuerzo y perseverancia logró mudarse solo a una casa en Bajada Grande. Actualmente se gana la vida vendiendo sahumerios en la calle.María Eugenia Montenegro, directora señaló que el joven “hizo toda la primeria y este es su gran año”.La gran noticia es que además de ser abanderado, Dieguito también fue elegido como el mejor compañero y el alumno destacado gracias al mérito que realizó.Al finalizar, el joven indicó que “voy a terminar la escuela, se lo prometí a mi gente”.