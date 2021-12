Vacunación contra el Covid19: aplicaron primeras y segundas dosis a adolescentes

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. En un operativo abierto, es decir, sin turno previo, este martes aplicaron primeras y segundas dosis de vacuna Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años en el hospital De La Baxada de Paraná.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunos de los chicos que aguardaban su turno en la fila para vacunarse.Para Thiago, de 12 años, recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 “es bastante emocionante, interesante, porque podría ayudar bastante a la comunidad”, y se mostró “confiado en que todo estará bien”.“Es una alegría muy grande y una gran tranquilidad porque ya toda la familia queda con el esquema completo”, comentó una mamá que acompañaba a su hija para la segunda dosis. “Cuando se abrió la posibilidad de vacunarlos, los traje a todos, y si bien les dolió un poquito, valió la pena”, comentó.En la oportunidad, recordó lo que significó transitar las restricciones por la pandemia: “Fue complicado porque hubo que acompañar con estrategias diferentes a lo que sería un período de normalidad, también se movilizaron cosas para ese momento particular, pero se acompañó más que nunca”.Otro adolescente, de 14 años, que iba a recibir su segunda dosis, se mostró muy contento y entre risas, contó: “Con la vacunación ahora me va a dejar salir mi abuela, porque por seguridad no me dejaba”. “Es tranquilidad para toda la familia”, completó su mamá.Fausto, de 12 años, al recibir su segunda dosis, comentó: “Ahora voy a tener más precaución ante el Covid-19”. Y Felipe, de 9, que lo acompañaba, recordó cómo fue la primera aplicación de la vacuna: “Me fue bien, fue un pinchacito y no me dolió nada; es muy recomendable”.