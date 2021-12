Joyeria Aurum se suma a Once por Todos con una donación de pañales

Beneficiarios de Once por Todos

Comenzó la cuenta regresiva para la nueva edición de la jornada solidaria. Las manos solidarias no se detienen y cada vez más instituciones, locales y personas se suman a Once Por Todos. En esta ocasión, Aurum joyerías se suma al evento, por primera vez, con una importante donación de pañales.“Es muy importante para nosotros sumarnos, porque es la manera de devolverle a la sociedad todo lo que hizo por nosotros y por el negocio, que fue creciendo de a poquito gracias a la confianza de la gente. Con pequeñas acciones, queremos demostrar lo importante que es para nosotros colaborar con la ciudad”, expresó auna de las referentes del comercio.Sobre la importante donación que realizaron, comentó: “los pañales son costoso y sabemos que es lo que la gente necesita”, dijo. Rápidamente, agregó que la jornada solidaria “es una organización tan grande, que se nota el trabajo que lleva hacer algo de esa dimensión. Lo más emocionante es ver la cantidad de personas que colaboran con los más necesitados”.¡Ayudar hace bien! es el lema que los reúne cada año a quienes dan y quienes reciben ayuda. El momento de ayudar comenzó.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por