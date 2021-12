Adolescente cayó de un colectivo en movimiento: su familia no descarta bullying

El chicoEl menos cayó de la unidad que estaba en movimiento y sufrió lesiones en su cara.El tío del chico detalló aque luego del llamado de la mamá del menor, “que me dijo que mi sobrino había tenido un accidente viniendo de la escuela”, concurrió hasta el lugar y pudo conocer el suceso.”, entendió el hombre que agregó: “Estamos indignados porque queremos que esto no quede así, hoy le pasó a él, pero mañana o pasado le puede pasar a otra criatura”.La mamá del adolescente, por su parte, mencionó que su hijo le contó que “él apretó el botón para bajarse en la parada, para venir a casa. El chofer dijo que solo escuchó el golpe, antes de frenar al llegar a la parada, pero nada más, no vio que pasó”, aunque le indicó que “sí había visto que ellos venían chacoteando. PeroTras caer del colectivo en movimiento,, pero tenemos que prestar atención, para ver si le duele la cabeza u otra secuela que puede aparecer de a poco”, aseveró la madre.La mujer aclaró que. El chofer también quedó en shock por el hecho”.Para la mujer “no hay otra explicación, pLa madre del adolescente dijo que la rectora del establecimiento al cual concurre su hijo “me llamó y me dijo que el lunes me va a recibir para charlar sobre el hecho”.hay chicos de su curso que son más grandes, tal vez tiene miedo. Hay días que él vuelve de la escuela muy agresivo y se la desquita con la mamá o los hermanos, pero él no es así. Es como que en la escuela, los mismos compañeros lo tratan mal y él se descarga en su casa”.