Tarjetero correrá maratón solidaria de postas: “Ayudo dando lo poco que tengo”

El amor por ayudar

Oscar Pereyra es tarjetero en la zona del centro de la capital entrerriana y además es un aficionado al atletismo; entrena en una cuadra de calle San Juan entre Colón y La Paz mientras cuida vehículos estacionados. Oscar contó que participará de la maratón solidaria de postas “Corremos Todos”, el 7 de diciembre, para colaborar con la jornada solidaria de Once por Todos.y agregó que todos los vecinos le preguntan intrigados por qué corre tanto y les cuenta que es porque le gusta mucho el deporte.El tarjetero rememoró que comenzó a correr gracias a un vecino que lo insertó en el ambiente: “En diferentes oportunidades deje de correr porque es costoso, y a veces la situación económica no ayuda, hay que priorizar llevar la comida la mesa”, agregó.Oscar contó que hace unos tres años que trabaja de tarjetero en esa cuadra y agradeció la ayuda que recibe a diario por parte de los vecinos: “Son todos muy buenos, me dan comida, ropa y me expresan su cariño”.“Los tarjeteros estamos mal vistos porque muchos dicen que tratan mal a las personas, pero detrás de cada uno hay una historia de vida y nos esforzamos para llevar un plato de comida a nuestra casa; hay gente que hace las cosas mal pero también somos muchos los que hacemos bien nuestro trabajo”, resaltó.El tarjetero atleta se mostró muy feliz por participar de la maratón de postas de fin de año y agregó que “una emoción tremenda porque es muy lindo ayudar, aunque sea aportando lo poco que tengo”, reflexionó y sumó que “a mi muchos me ayudan y correr el 7 de diciembre, es devolver un poco de toda la solidaridad que recibo”.Padre de familia, Oscar tiene un hijo de 7 años, una pequeña de 5 años y en los próximos meses será papá nuevamente. “Sueño con que mis hijos tengan un futuro mejor que el mío, quiero darles una casa propia y sé que con esfuerzo lo voy a conseguir”, detalló.“Todos los días cuento el dinero que hago y cuando terminó llamo a mi casa para saber qué hace falta y ver si lo puedo comprar, hay veces que no se puede y otras que sí, vivimos el día a día”.Oscar contó que les enseña a sus hijos que todo se consigue con esfuerzo pero que tienen que ser solidarios con los demás, para ser buenas personas. “La comunidad tiene que ser solidaria, hay que ayudar con lo que podemos porque siempre hay alguien que lo necesita”, dijo muy conmovido y agregó que “espero inculcarle a mis hijos el amor por el deporte y que ellos puedan hacer muchas cosas más”.