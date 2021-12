Beneficiarios de Once por Todos participaron de una reunión organizativa

¡Ayudar hace bien!

Se realizó la reunión organizativa de Once por Todos. Representantes de instituciones beneficiarias coordinaron cómo se distribuirán las donaciones y cómo trabajarán el 8 de diciembre en Sala Mayo.es el lema que los reúne cada año a quienes dan y quienes reciben ayuda. El momento de ayudar comenzó.“Estamos muy felices porque es la primera vez que vamos a participar como beneficiarios. Es una gran oportunidad, gran responsabilidad y le estamos muy agradecidos a la sociedad, porque esto es el reconocimiento de tanto trabajo”, expresó aMirta de la Fundación Arco Iris.Sobre las donaciones que necesitan, dijo que “lo mejor son los pañales; elementos no perecederos, para que se los acerquemos a las mamás al hospital y jabón en polvo para que puedan lavar su ropa”.“Esta jornada nos recuerda volver a los valores solidarios que tenemos, ayudar hace bien”, indicó.“Estamos participando una vez más de esta jornada. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que fuimos parte. La ciudadanía de Paraná es muy solidaria y siempre sentimos su acompañamiento”, señaló una integrante de la organización.Otra joven, le pidió a la sociedad “que nos acompañen nuevamente este 8 de diciembre. En nuestro caso para poder seguir ayudando a merenderos y comedores que tenemos a cargo”. Desde la organización, solicitaron alimentos no perecederos.Laura, integrante de Lafedarnos, estuvo en la reunión en representación de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada”.“Vamos recepcionar las donaciones para la escuela y también administrarlas. A medida que vayan solicitando y necesitando, le vamos a ir entregando las cosas”.En tanto Gustavo, contó que, en una reunión con las autoridades de la institución, les comentaron que las necesidades son “alimentos no perecederos y productos de limpiezas”.La Asociación Civil, es la primera vez que se suman a la jornada solidaria. “Estamos diagramando la organización del 8 para poder hacerlo de la mejor manera”, mencionó una beneficiaria.El hogar solicita “elementos de higiene personal y pañales para adultos, que es una gran necesidad del lugar”.El merendero formó una asociación civil y actualmente ayudan a tres comedores más de la zona sur del Barrio Los Berros.Las integrantes del lugar solicitaron: “alimentos no perecederos, sobre todo productos para la merienda y elementos de limpieza. Todo es útil para los merenderos”, indicaron.El merendero asiste a los niños y sus familias. Dan talleres y tienen un predio comunitario donde se dictan clases de teatro, música y prácticas de fútbol. Además, realizan apoyo escolar.Armando López, comentó que durante muchos años el hospital “es beneficiario de esta obra que hace Elonce. Una vez más estamos coordinando todas las actividades para el 8 de diciembre”.“Desde la cooperativa, tratamos de ayudar algunas falencias que tienen los pacientes, como pañales o elementos de higiene personal”, dijo. Seguidamente agregó que “ayudar, es desarrollar esa empatía y poder colaborar con aquel que tiene necesidades”.Elizabeth, contó que desde la parroquia asisten a las familias del barrio, pero también “a todo aquel que se acerca y necesita de nuestra ayuda. También tratamos de darle una mano a los merenderos, en la medida que podamos”.Sobre las donaciones que solicitan, indicó que “alimentos no perecederos, para realizar meriendas y alguna comida”.“Ayudar es una vocación de amor y de servicio, dar tu tiempo para mejorar la calidad de vida de otras personas es sumamente gratificante. Todos tenemos derechos a vivir mejor. Ayudar hace muy bien”, dijo.Alicia, destacó que “diariamente asistimos al hospital, visitando las salas y viendo las necesidades de los niños y su familia. Son muchas las falencias que tienen y hay veces que te encontrás con situaciones que te sacuden”.Lo principal para el voluntariado son los pañales “en todos sus tamaños, incluidos los juveniles. También es necesario elementos de higiene personal”. Sobre los alimentos “necesitamos yerba, café, té y azúcar”, señaló.Ayudar hace bien “porque te llena el alma, es un acto de amor que lo haces desde el corazón. Es trabajar para sacarle una sonrisa a alguien”, finalizó.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por