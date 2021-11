Más de 3.000 atletas corren la Maratón del Becario: emocionantes testimonios

Testimonios

Unos 3.200 corredores corrieron este sábado en la Maratón del Instituto Becario, de cuyo circuito recorrió las calles de la capital entrerriana, registróEl recorrido -cuya largada y llegada fue en el monumento Urquiza- constó con las modalidades para los 10 y cinco kilómetros, además de la modalidad caminata.La prueba, que se demarcó entre la zona de la costanera y el Thompson, como es habitual, tuvo un sentido solidario y sólo se requirió para la inscripción, además de la respectiva documentación, la entrega de un kit escolar que será destinado al programa de apoyo a estudiantes que posee el organismo en toda la provincia.“Fue muy emocionante la largada porque hacía mucho no se vivía este espíritu de carreras en Paraná”, valoró uno de los profesores de la escuelita municipal de Atletismo, Pablo Carussi. El formador, que participó como espectador para atender a los chicos que se prepararon para la competencia, comentó que corrieron 20 los 35 atletas de la entidad.“Es muy emocionante, por la participación de tanta cantidad de atletas”, ponderó un corredor que no pudo participar por estar lesionado.“Es una emoción muy grande por la voluntad de tantas personas”, remarcó una mujer que, si bien no pudo correr, estuvo para acompañar a los atletas.“Es un esfuerzo que lleva mucha preparación”, comentó un adolescente de 14 años de Cerrito, quien por primera vez participaba de la competencia.“Quería hacer algo diferente porque hacía rato que no entrenaba y ahora descubrí que quiero correr; voy a empezar a entrenar para eso”, comentó Ulises “Cloroforme” López quien participó con los chicos del gimnasio.Cintia, quien hacía 20 años que no corría, se mostró muy emocionada de poder participar de la competencia junto a sus amigas.“No paré en ningún momento, traté de ahorrar energía y llegue a la final”, comentó Pablo.

Los primeros en llegar

La prueba tuvo dos recorridos, uno de 10 y otro de cinco kilómetros en la modalidad de carrera, y otro de cinco en caminata.rescató el testimonio de los primeros en llegar a cumplir con el desafío.

Circuitos

El trayecto para todas las distancias comenzó en el monumento a Urquiza, en la zona alta del Parque, tomando por Alameda de la Federación hasta calle Córdoba, de allí hasta Mitre, retornando hasta Echevehere en dirección al hotel Mayorazgo y de allí al Centro Provincial de Convenciones. En ese punto se descendió por calle San Martin hasta la costanera baja para llegar por la Plaza de las Colectividades hasta la zona del Puerto Nuevo y retornar de ahí nuevamente a la costanera baja. En la intersección con calle Acuerdo de San Nicolás (en el ex bar Ortiz) se subió hasta la costanera media, se bordeó el anfiteatro hasta la Cuesta Izaguirre (subida del Rowing) para llegar al punto de destino en el monumento a Urquiza.En tanto, el trayecto de 10 kilómetros tuvo el mismo recorrido hasta la zona del Puerto Nuevo, y de allí continuó por el Paseo de los Pájaros hasta calle Ramírez para llegar al Thompson, bajando por Bravard hasta el balneario para luego retornar por el mismo recorrido pasando por el Puerto hasta la Plaza de las Colectividades. Luego se tomó la costanera baja y subió por calle Acuerdo de San Nicolás (en el ex bar Ortiz) y se bordeó el anfiteatro hasta la Cuesta Izaguirre (subida del Rowing). Al llegar a Mitre se tomó hacia el Rosedal, bordeando este paseo nuevamente hasta calle Mitre y de allí se giró para llegar al punto de destino en el monumento a Urquiza.La Maratón del Becario es impulsada por el gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Becario. Se trata de un clásico entre los estudiantes y aficionados al deporte y la recreación, y los atletas amateurs de la provincia y la región que participan en cada edición de este evento. La última prueba se realizó en 2018 y contó con la participación de 1.800 corredores y caminantes que se congregaron en la capital provincial.