Vecinos reclaman “circulación peatonal obstruida” por obra de Circunvalación

Vecinos de distintos barrios reclaman “que circulación peatonal esta obstruida” por la obra de la nueva Circunvalación. La autopista de más de tres kilómetros, incluye tres puentes entre Almafuerte y San Benito.Durante la noche de este jueves, residentes autoconvocados del barrio 144 Viviendas, 98 Viviendas y la Vecinal 9 de Julio, se congregaron en calle Bordón y Hernandarias, para exigir una solución.“Este reclamo se inicia con la obra de vinculación con la Ruta 12 y Circunvalación. Los vecinos presentamos distintas notas en Vialidad Nacional y el municipio, pero no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Llevamos diez meses de reclamos”, expresó aManuel, un vecino.Según comentó durante este jueves “se concretó el corte de todo el terraplén de calle Bordón. La circulación de peatones está totalmente truncada”, dijo.“El municipio nos dice que no tienen intervención en la obra y que se encarga Vialidad Nacional, que está realizando una obra de hace 40 años atrás. Que convocaron a una asamblea, pero nosotros nunca tomamos conocimiento”, señaló.Manuel aseveró que “no pensaron como van a realizar las salidas del tránsito. Solo pensaron en el puente, donde se congregará toda la circulación de vehículos y peatones. Son mil metros donde no se pensó en nada, para que los vecinos estén en contacto con otros barrios”.Sabina, otra vecina, agregó que “por el tema de intransitabilidad de la zona, los colectiveros nos informaron que van a ingresar en dos horarios. Los chicos que tienen que ir a la escuela y la gente que tiene que ir a trabajar, no tiene manera de pasar a calle Almafuerte”.