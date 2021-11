25N en Paraná: Se realizó una marcha contra la violencia hacia las mujeres

El documento

. Organizaciones sociales, políticas, sindicatos y mujeres autoconvocadas denunciaron el incremento de hechos de violencia de género. Se replicó en varios puntos del país y el mundo.La movilización comenzó en calle Su Santidad Francisco, frente a la Catedral y se trasladaron por diferentes calles de Paraná hacia Casa de Gobierno.“Por un mundo feminista”, expresa el cartel que encabeza la movilización.Desde la Asamblea de Mujeres, una de las participantes de la marcha, aseguró a: “Venimos apoyando siempre el Movimiento de Mujeres; estamos hartas de los femicidios; pedimos por Tehuel, no nos olvidemos que todavía es un desaparecido en democracia y como él muchos. Siguen matando a las mujeres, ¡basta de femicidios! Exigimos justicia por todas las mujeres que han muerto en este tiempo”.Agostina, desde el colectivo de travestis y trans, de la Asamblea de Mujeres, aseveró a: “Estamos reclamando por las compañeras trans asesinadas, por los travesticidios y transfemicidios. Seguimos reclamando y luchando en las calles, todas juntas. Necesitamos el acceso al trabajo; por más que hoy esté reglamentado el cupo laboral traba-trans todavía hay compañeras que siguen esperando y que viven en una situación muy precaria”.Nadia Burgos, por su parte, destacó que “este 25 de noviembre debemos salir nuevamente a la calle para exigir el cese de la violencia machista sobre las mujeres y las disidencias. Hoy es un día de lucha muy particular, este día se conmemora la muerte de las hermanas Mirabal. Queremos decir que podemos construir un mundo libre de violencia, para eso es necesario respuestas integrales de manera inmediata, por eso pedimos la emergencia en violencia de género con presupuesto real, por eso también vamos a seguir luchando para que se apliquen las leyes que hemos conquistado, como el aborto legal, la ley de educación sexual integral y denunciando el ajuste que recae sobre nuestras vidas”.La marcha se concentró en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. “Es hermoso volver a las calles y poder ser la voz para poder tener conciencia y reforzar la idea de que debemos ser conscientes de las violencias que nos atraviesan diariamente y en función de eso, levantar la voz para que haya políticas públicas, que se cuente con recursos genuinos para acompañar y sostener a todas las víctimas de violencia de género”, dijo otra de las participantes de la movilización que agregó ser partícipe de la asociación Libres.“Cada vez estamos con menos palabras para decir y más cosas para hacer. A seis años del primer ‘Ni una menos’ no podemos más que exigir para que se termine eta situación. Mi cartel dice ‘El Estado opresor, es un macho violador’, hace referencia a lo que fue la movilización en Chile que ahora está con un gobierno de derecha en la puerta; yo siento que estar en la calle, es decirle a la derecha que avanza que no se la vamos a regalar, que lo queda es encontrarnos entre nosotros para construir un mundo más vivible”, dijo otra de las mujeres que se convocaron a la movilización.Otra de las participantes comenzó detallando el slogan de su cartel: “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”. Y agregó que se constituyen “en las voces de las mujeres que ya no están”.En el documento, las manifestantes aseguraron que marcharon, continuaron.