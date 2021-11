Once por Todos: el Parque Berduc será centro de recepción de donaciones

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Y también, diferentes instituciones y vecinales, dispondrán puntos de recepción de donaciones, que estarán ubicados en clubes y plazas de diferentes zonas de Paraná.Previo a la jornada solidaria,“En los primeros días de diciembre, tendremos cajas disponibles para que los vecinos se acerquen y hagan su donación a Once por Todos”, comunicó ala directora, Silvia Michou.En la oportunidad, destacó “la buena predisposición de la ciudadanía al cumplir con todos los protocolos y participar de las actividades que el Parque propone; es muy receptiva y responde en consecuencia”.“El Parque es una institución educativa que pertenece al CGE, tiene profesores y brinda distintas propuestas del ámbito no formal para niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad”, indicó.En ese sentido, Michou informó que “el 20 de diciembre se dará inicio a las acciones de verano, propuestas de colonias de vacaciones por la mañana y por la tarde, habrá grupos de natación y de aquaeróbic”.Durante la jornada de este viernes, los alumnos de la escuela Evita de San Benito disfrutaban de la pileta y aprendían a nadar en el marco del programa EntrerriaNADA del CGE.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada “María Reina Inmaculada 99”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales”, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.