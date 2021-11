Las escuelas se suman a Once por Todos: “Los alumnos ayudan desde el corazón”

La solidaridad en pandemia

y cada día nuevas escuelas, instituciones y empresas se suman a la jornada solidaria que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná.La directora de la escuela Nº 208, Juan Carlos Esparza, se mostró muy feliz de participar de la jornada solidaria y valoró que “vivimos en un contexto donde los niños son muy solidarios y es algo que trabajamos a diario”.“Participar de Once por Todos es una alegría muy grande después de todo lo que atravesamos durante este año y medio, y es algo que repercutió mucho en la escuela”, destacó.“Ayudar a las personas y cuando el corazón se siente bien”, dijo otro alumno.“Estamos dentro de un contexto en que los niños necesitan estar en contacto con otros chicos y los docentes; y para las familias también ya que somos referentes de muchas cosas”, señaló la directora aEn este sentido, destacó que, a pesar de la pandemia, durante el 2020 no dejaron de llevar adelante actividades solidarias: “Colaboramos con muchas familias y les hicimos llegar elementos que les hacía falta”, expresó.“Durante la pandemia se necesitaron muchas cosas para que los chicos puedan continuar con las activadas educativas como gomas, hojas, lápices, etc”, explicó la directora y sumó que atravesaron situaciones muy diversas: “A una familia se le incendió la casa y estuvimos ayudándolos de diferentes maneras”.En tanto, una de las docentes de la Escuela N°181 Osvaldo Magnasco, destacó que para toda la comunidad educativa es muy importante participar de Once por Todos y declaró que “la solidaridad es uno de los valores más importantes, sobre todo en este tiempo excepcional”.Además, contó: “”.La escuela Magnasco es una institución que año a año colabora en Once por Todos, en la edición 2019 realizaron una campaña para juntar guardapolvos. “Llevamos como estandarte la solidaridad”.“Trabajamos desde gestos pequeños hasta más grandes, sentimos que unidos nos fortalecemos y podemos sortear de mejor manera los obstáculos”, valoró la directora.

Ayudar es muy bueno y nos hace mejores personas



Sobre la 17º edición de Once por Todos



Tu ayuda es imprescindible

Uno de los alumnos de 6to grado dijo que “ayudar a alguien que lo necesita es muy lindo y se siente bien dentro nuestro”.Otra de las alumnas, Sofía, contó que sueña con ser diseñadora de moda y en la secundaria asistirá a una escuela donde den talleres de indumentaria; la pequeña contó que para ella la solidaridad es “ser compañera con los demás y muchas cosas más”.La solidaridad no se detiene y este año podés donar alimentos no perecederos, pañales y productos de limpieza e higiene.