Escuela de Paraná recordó a Lidia Milessi, la profesora asesinada por su ex

Una actividad llena de emoción se vivió esta tarde en la Escuela Secundaria N° 26 "Olegario Victor Andrade". En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, docentes y alumnos de la institución homenajearon a Lidia Milessi quien fue asesinada su ex, el prefecto Orlando Aníbal Ojeda en noviembre de 2016, indicó aGustavo Vicentin, rector.Por su parte, un profesor de biología, contó que “en este día los alumnos y docentes propusieron arreglar el patio de la institución, donde hay dos árboles en conmemoración de personal de la escuela que ya no están. Una de ella es Lidia”.En noviembre se cumplirán cinco años del hecho y desde la escuela invitaron a los familiares a participar del acto. Los alumnos leyeron unos escritos para honrar la memoria de la docente.“Fue una actividad muy linda para concientizar a las personas sobre el medioambiente y los femicidios”, indicó una alumna. Muchos estudiantes llevaron plantines para decorar en el jardín.Lidia Milessi era profesora de Inglés y tenía tres hijos. Romina Ibarra era suboficial de la Policía de Entre Ríos y madre de dos hijos. El prefecto había sido denunciado por violencia de género por la funcionaria policial fallecida.El suboficial de la Prefectura Naval, delegación Paraná, Orlando Ojeda, asesinó el 5 de noviembre del 2016, utilizando una pistola 9 milímetros de la repartición a dos mujeres con las cuales había tenido relación sentimental. La primera víctima fue su ex pareja, Miriam Romina Ibarra (35), funcionaria policial del 911 y madre de dos hijos, quien vivía en Cortada 538 s/n. Ojeda le provocó la muerte de forma inmediata después de varios disparos.Al retirarse del lugar, hirió a un vecino, Guillermo Suarez (27), con un disparo en la espalda, cuya bala provocó orificio de entrada y salida.Ojeda siguió su camino violento hasta la intersección de calle Medus y Antelo y también efectuó varios disparos a su pareja anterior a Ibarra, Lidia Milessi (45), con quien incluso tenía tres hijos. La mujer -que residía en Medus 2014- resultó gravemente lesionada y al ser trasladada al Hospital San Martín falleció por las heridas sufridas.