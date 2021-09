Se replicó en Paraná el #24S, una Huelga Mundial por el Clima

Miles de personas en todo el mundo se están congregaron en distintos puntos del planeta el marco de la Huelga Mundial por el Clima. En Argentina, las organizaciones ambientalistas juveniles invitaron a marchar para exigir medidas urgentes que permitan hacer frente a la crisis climática y ecológica.En Paraná, diferentes fundaciones se manifestaron en inmediaciones de Tribunales y realizaron una intervención artística.“A través una intervención directo no violenta, queremos que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación que estamos pasando”, expresó aDaiana García, de la agrupación Viernes por El Futuro.Sobre la manifestación, comentó que las zapatillas distribuidas en el piso, significan “las pérdidas de los niños, jóvenes y adultos, frente a esta crisis climática. El futuro de todos está en peligro y las problemáticas actuales pueden empeorar”.Por su parte, Nicolás Toobe de Our Voice, agregó que “estamos comunicar de manera artística lo que está diciendo la comunidad científica. Se están viendo cambios de hábitos de producción y en la producción de energía para que podamos seguir viviendo”.A su vez, el joven comentó que desde su agrupación se manifiestan en contra de la “la producción de granjas porcinas que los diferentes gobiernos están tratando de implementar. Desde el punto de vista científico y técnico, es un retroceso gigantesco en esta lucha que estamos haciendo para contrarrestar los efectos de la crisis climática”.Por último, Ana Lucia Vergara de la Fundación Cauce, señaló que la intervención es para exigir “voluntad política respecto a acciones claves que tengan que ver con proteger la biodiversidad como algo fundamental para la salud del planeta y propia. El cambio climático es una realidad y sus consecuencias son innegables”.Al finalizar, pidió: “que salga la ley de humedales, es una deuda histórica que necesitamos que se cumpla por parte de los legisladores. Son espacios de vida y no de descargue”.