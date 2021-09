Flexibilizaciones en pandemia y estacionamiento medido: las definiciones de Bahl

El levantamiento del uso del tapabocas al aire libre, reuniones sociales sin límites de personas, la vuelta de viajes de egresados y la habilitación de discotecas se encuentran entre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional. Al respecto,consultó al intendente de Paraná, Adán Bahl, cuáles serán las disposiciones sanitarias que se implementarán en la capital entrerriana.el intendente Adán Bahl al remarcar que en la capital entrerriana se aplican “las medidas nacionales y provinciales”.El intendente se mostró en pos de “propiciar la actividad económica, contribuyendo para que se desarrolle al máximo, y cuidando la salud de los paranaenses”.En relación al proyecto para instalar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, el intendente comunicó que “las ofertas no pasaron la comisión de estudio porque ninguna fue conveniente a los intereses del Estado, por lo tanto, se está haciendo una nueva licitación en la que tenemos en cuenta a estas personas que hace 15 años realizan esta tarea, para contenerlas y que formen parte de este control”.“Lo que no podemos es que la calle no sea compartida, que todos tengamos derecho a utilizarla bajo un reglamento que propiciamos”, indicó al respecto.Y agregó: “Aspiramos a que en esta próxima licitación en la que solo se constata el software y el hardware, el municipio no está tercerizando ni privatizando sus servicios, pero hay una cierta tecnología basada en el control georreferencial, en la forma de cobrar ese tarifado, que en todo el país se hace a través de un sistema y que la municipalidad no lo tiene; eso es lo que se está licitando y el trabajo es el de buscar algo que contenga a todos para vivir lo más ordenado y en paz en las calles de la ciudad”.