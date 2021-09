Recuerdos de cómo eran antes los festejos del Día del Estudiante y la Primavera

En cada Día del Estudiante, los espacios al aire libre de la ciudad se colman de grupos de jóvenes festejando y compartiendo la jornada.Con el paso del tiempo, generación tras generación, los festejos fueron cambiando, como así también los lugares de reunión.recabó testimonios y recuerdos que paranaenses tienen sobre su época de estudiantes.Ariel, de barrio Hipódromo, relató: “Cuántos recuerdos del 21 de septiembre, mucho para contar. En mi memoria guardo cuando se juntaron bandas en el arenado de la playa del Municipal, frente a costanera, a tocar en vivo y en esa oportunidad vino el joven Manuel Whirtz y hacia Rock. Eran épocas de hippies y rockeros puros, natos y donde los grupos de estudiantes eran ENET 1 -Base Aérea -Vialidad-y Nacional. Como boliche íbamos a uno que había en San Benito, que era una casa quinta espectacular. Sus DJs eran dos hermanos ,amigos y más amigos. Hermosos recuerdos que no se borran de la cabeza de uno, y otra forma de vivirlo. A seguir disfrutando, aunque más contándolo a nuestros hijos”.Daniela, en tanto, comentó que “tengo lindos recuerdos de Danhes. Recuerdo la noche que regalaron remeras, fuimos súper temprano con mis amigas, porque les daban remeras a las primeras 200 personas, supuestamente, resulta que al final les dieron a todos. Esto fue año ´95 o ´96, no recuerdo bien. Danhes y Parador, lo mejor de los '90”.“En mi época de chica festejábamos todo el día en la barranca del parque. Cuando venían bandas en vivo, como los Decadentes y Los Cadillac, y disfrutando bajo la lluvia. Era año ´96 o ´97”, expresó Gisela.Fabio, recordó que “no había festejos de la primavera si no estabas en la Toma y escuchabas al Viki Fernández y su Curita Falopero”.“Cuando iba al secundario no se acostumbraba ir al Parque Urquiza, tomábamos el tren a Las Delicias y pasábamos el día. Hermosos días de primavera, año 1963/64”, manifestó Adriana Caminos.Natalia, en tanto, recordó que “festejaba junto a mis amigos El día del Estudiante en el Parque Urquiza. Desde temprano pasábamos el día y por la tarde estaban los mejores grupos musicales: "Los Palmeras" y " Los Príncipes", año 1994. Yo iba al Colegio Nacional”.“Tengo 50 años me llamó Noemí y en mi época era juntarnos temprano a la mañana en un punto de encuentro y nos íbamos caminando hacia la Toma Vieja. Hermosos momentos”, agregó otra televidente.Otro paranaense comentó que “en los ´80 la Toma era el lugar de encuentro del Día del Estudiante. Venían de Rosario, del interior, de Santa Fe. En esa época se instalaban carpas 3 o 4 días. Algunos llevábamos equipos de DJ, los famosos Galileo Galilei. Inolvidables días”.“A nosotros nos llevaban a pasar el día a la Escuela Almafuerte o Colonia de Vacaciones todo el día. Éramos de la escuela República de Chile”, señaló otro televidente.Asimismo, Griselda comentó que “en mi época del ´60, mi papá llevaba a todo el grado y los padres en un camión con semi. Llevábamos música y comida y pasábamos el día en el arenal de La Picada. El día anterior nos juntábamos en mi casa a lavar el semi, imaginen, llevaba vacas”.Miriam, de Aldea Brasilera, recordó que “cuando iba a la secundaria, ya hace bastante porque tengo 46 años, íbamos a pasar el día a paraje La Virgen. Hermosos recuerdos”.Ubaldo, por su parte, dijo que “en mi época el Día del Estudiante, no molestábamos en la ciudad, lo festejamos en el camping de la Toma o en la Colonia de vacaciones. Éramos todos estudiantes, compartíamos entre diferentes colegios, deportes, bailes y ahí aparecían amistades con chicas y chicos de otros colegios, pero existía el respeto. Bebidas alcohólicas, bien gracias, no existía, era un día de festejo y diversión y no había ningún problema, los celosos se la tenían que bancar”.“En nuestra época el día de la primavera lo hacíamos en el parque Urquiza o en el Thompson, que estaba de moda”, dijo Víctor. Elonce.com