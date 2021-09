Reclaman la construcción de un nuevo edificio para escuela técnica de Paraná

Alumnos, padres y docentes de la escuela de Educación Técnica Nº4 - Anexo Formación Profesional de barrio San Agustín de Paraná se presentaron este miércoles en la sede del Concejo General de Educación para reclamar “celeridad en los procesos del proyecto para la construcción del edificio” de la institución educativa.“Hace muchísimos años luchamos por la reconstrucción del edificio. La nuestra debe ser la única escuela de Paraná que no cuenta con un edificio adaptado para las necesidades de hoy. La matrícula es superior a 400 estudiantes, todos de Barrio San Agustín y zonas aledañas, y necesitamos un edificio”, comunicó ael profesor José Herrera. “La pandemia dejó en evidencia las condiciones de precariedad en las que trabajamos de manera muy dura para los alumnos, padres y docentes”, indicó.Los representantes de la comunidad educativa mantuvieron un encuentro con el subdirector de Educación Técnico Profesional del CGE, Mariano Brites, e Ignacio Rojo de la Dirección de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar. Y el lunes se reunirían con un grupo de padres.“Nos dijeron que los pasos están dados desde el CGE para que el INET, que es quien deriva los fondos para los proyectos, lo resuelva”, comentó Herrera al dar cuenta que lo que buscan es “la autorización del proyecto para la construcción del edificio en 2022”.Por su parte, Edgardo Zalurzo, uno de los padres que envía a sus hijos a la escuela, aseguró que esperarán 30 días, y si no hay una respuesta, verán los pasos a seguir. “Hubo que desalojar un aula de computación para que otros puedan dar clases, mientras el resto esperaba en el patio, un espacio muy reducido en que el no pueden salir todos al recreo porque si no estarían hacinados”, reprochó.“Hace 22 años que trabajo en la institución y hemos pasado por distintos reclamos. Ahora, por la emergencia sanitaria, esto saltó a la luz porque fue muy difícil armar las burbujas y contener a los chicos porque se trata de una escuela emplazada en San Agustín, un barrio con muchísimas demandas no solo educativas. Las condiciones no son las adecuadas para brindar formación profesional y contención a los alumnos”, sentenció la profesora Mariana Gómez.