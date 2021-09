Padre e hijo, emocionados tras ver a la Selección: "Fue un sueño cumplido"

Pablo y Santino son padre e hijo. Juntos vivieron una experiencia que jamás olvidarán: pudieron presenciar el partido entre Argentina y Bolivia que se jugó en el Monumental este jueves por la noche.Además, disfrutaron de los shows y festejaron el título de Campeón de América que la Selección tenía pendiente celebrar. La noche fue especial porque también fue el día en que el público volvió a las canchas en el país.“Para mí fue un sueño. Cuando metíamos gol todos gritábamos `¡Argentina, Argentina!´. Cumplí un sueño, fue muy lindo”, expresó el pequeño Santino a. También se mostró emocionado por haber visto a Messi, aunque aseguró que “fue raro porque no le pude ver bien la cara, pero le veía la camiseta 10 o la cinta de capitán”.Su papá, Pablo, contó cómo fue la odisea de conseguir las entradas, que se agotaron en cuestión de minutos. “Al mediodía entré a la pre cola que había en autoentrada, todo online. Aleatoriamente te daban un lugar para ver en qué posición quedabas en la cola virtual. Santino llegó a las 12 de la escuela y le conté que estaba en la compu esperando para ver si teníamos la posibilidad de comprar. Cuando me asignaron lugar me tocó el 26.600. Yo hacía el cálculo, si entraban 17 mil personas al estadio ya estábamos afuera. Me quedé esperando y a las 15 me dio ingreso para comprar las entradas. Fuimos tocados por la varita”, comentó.Cuando Santino se enteró de que habían conseguido entradas “saltaba de alegría”. Fueron de los primeros en ingresar al estadio el día del partido.“A Messi yo ya lo había visto en el Mundial de Brasil cuando fuimos con amigos. Después también lo vi en la Copa América 2019. Después viajamos con Santino a Belo Horizonte a ver la semifinal contra Brasil y salimos con la cara larga porque habíamos perdido. Todo tiene revancha, en Argentina lo festejamos mucho”, comentó Pablo.Aseguró también que “el primer gol de Messi lo hizo en el arco del lado que estábamos nosotros, así que fue muy lindo. Después los jugadores pasaron con la copa”.Ahora se preparan para ir a ver el partido de Argentina y Uruguay, por Eliminatorias, que se jugará el 10 de octubre.