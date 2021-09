El río se acerca a medio metro, pero el repunte sería inferior a lo esperado

El 17 de agosto llegó al piso de -46 centímetros. El repunte iniciado en septiembre permitió que el miércoles el río vuelva a estar por encima de cero y, según confirmaron adesde Prefectura.En informes anteriores, el Instituto Nacional del Agua proyectó que para mediados de septiembre el nivel río en Paraná superaría el metro.Sin embargo, este miércoles se actualizaron las estimaciones y el repunte no sería el esperado.El director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz ya había adelantado aque el repunte no se extenderá por demasiado tiempo, sino que la altura del Paraná “persistirá en aguas bajas porque el nivel de lluvias que se espera son las normales para esta época de estación seca”.En ese sentido, el ingeniero explicó a qué se debe el repunte que registra el río Paraná. “Ocurre que más de 60% de la matriz energética de Brasil es provista por la hidroelectricidad y en este momento, allá están teniendo problemas para acoplar algunas unidades térmicas de generación alternativa de energía a su sistema interconectado, por lo cual, deben recurrir a las reservas de sus embalses para producir energía”.Para Gietz, “esto hizo que se haya producido una descarga muy importante de Itaipú en los últimos días, la más grande de estos últimos seis meses, porque desde fines de marzo que no había una liberación tan grande de agua por parte de los embalses ubicados sobre el Paraná y específicamente de Itaipú”.